В Актюбинской области открыли движение на дорогах

Как сообщили в «КазАвтоЖол», 23 октября 2025 года в 19:00 ожидается открытие движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР» км 844-965, (уч. г. Хромтау — п.Карабутак)

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

Ранее в Павлодарской области открыли движение на дорогах.