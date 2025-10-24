19:35, 23 Октябрь 2025 | GMT +5
В Актюбинской области открыли движение на дорогах
На республиканской автодороге в Актюбинской области открыто движение для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».
Как сообщили в «КазАвтоЖол», 23 октября 2025 года в 19:00 ожидается открытие движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР» км 844-965, (уч. г. Хромтау — п.Карабутак)
Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.
