РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:35, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Актюбинской области открыли движение на дорогах

    На республиканской автодороге в Актюбинской области открыто движение для всех видов автотранспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на «КазАвтоЖол».

    л
    Фото: управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО

    Как сообщили в «КазАвтоЖол», 23 октября 2025 года в 19:00 ожидается открытие движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР» км 844-965, (уч. г. Хромтау — п.Карабутак)

    Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток.

    Ранее в Павлодарской области открыли движение на дорогах.

    Теги:
    Дороги Погода КазАвтоЖол Регионы Транспорт Актюбинская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают