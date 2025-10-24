В Актюбинской области необоснованно выделяли бюджет на лечение наркозависимых

Раскрыты 2 подпольные нарколаборатории, изъято более 76 кг синтетических наркотиков.

Кроме того, проведен анализ деятельности Центра психического здоровья. Установлено, что 205 лиц с диагнозом «страдающие наркозависимостью», которые числятся как умершие или переехавшие в другие регионы, не исключены из списка центра. Однако, на их лечение необоснованно выделены бюджетные средства в размере 2,5 млн тенге, которые были перечислены в адрес Центра. По акту прокурорского надзора бюджетные средства возвращены, к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

В этом году прокуратурой г. Актобе совместно с органами полиции в рамках профилактических мероприятий «Нашақорлыққа жол жоқ!» на территории города выявлено и уничтожено более 300 наркограффити, содержащих рекламу наркотических средств и ссылки на наркомагазины.

Кроме того, заключены меморандумы с коммунальными службами (ТОО «АТК Кызмет») о своевременном уведомлении органов полиции по фактам выявления наркограффити.

Также заблокировано более 2,5 тысяч «дропперских» счетов на 59,5 млн тенге и 1156 ссылок на наркомагазины, проведена широкая разъяснительная работа, распространено более 5000 брошюр, свыше 1000 публикаций в соцсетях, организовано 3000 встреч с населением (в том числе проведены лекции среди учащихся школ и высших учебных заведений, охвачено более 20 000 учащихся), размещено свыше 100 информационных билборда.