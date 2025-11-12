В Актюбинской области модернизируют Каргалинское водохранилище и построят малую ГЭС

Актюбинский филиал РГП «Казводхоз» совместно с Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации начал разработку проектно-сметной документации на реконструкцию Каргалинского водохранилища, которую планируется завершить весной следующего года.

Строительно-монтажные работы планируется начать в 2026 году, сразу после прохождения проектом госэкспертизы. В рамках реконструкции заменят все устаревшие механизмы Каргалинского водохранилища, часть которых действует около 50 лет. Также проект предусматривает установку малой ГЭС для выработки электроэнергии для гидротехнических сооружений объекта. Излишки электроэнергии планируется реализовывать бизнесу и близлежащим населенным пунктам.

— Реализация проекта завершит комплексную работу по реконструкции трех крупнейших водохранилищ Актюбинской области. В прошлом году была выполнена первая за 36 лет реконструкция Актюбинского водохранилища на реке Илек, близится к завершению капитальный ремонт Саздинского водохранилища. В настоящее время на Каргалинском водохранилище проводится укладка подъездной дороги, бетонирование откосов плотины, замена электрических фонарей и установка дополнительных видеокамер. Данные работы будут завершены к концу ноября, — рассказал директор Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» Ринат Шауенов.

Каргалинское водохранилище ввели в эксплуатацию в 1975 году. Объект способен вместить до 280 млн кубометров воды.

