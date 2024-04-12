В Актюбинской области эвакуировали 80 человек

На данный час под руководством начальника ДЧС Актюбинской области Жунусова Нургали Сырлыбаевича спасатели завершили эвакуационные работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

На вертолете Минобороны РК спасатели эвакуировали из села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка.

Фото: МЧС РК

- Эвакуированных жителей доставили в школу им. Т.Жургенова Иргизского района, - отметили в МЧС.

Между тем, по данным МЧС РК, службами гражданской защиты эвакуированы 99 127 человек, в том числе 36 365 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, в том числе 3 167 детей.

Напомним, 11 апреля в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр. В Актюбинской области началась эвакуация людей.