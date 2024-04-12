В Актюбинской области без электричества остаются 11 населенных пунктов

Акимат Актюбинской области отчитался о ходе восстановительных работ. Восстановлена подача электричества в 44 населенных пунктах, еще 11 пока не подключены, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам заместителя акима Актюбинской области Асылбека Есенбаева, ситуация с паводками в регионе стабилизировалась. Полным ходом идут восстановительные работы.

- Объявлены субботники, чтобы привести в порядок наши города и населенные пункты. Хочу выразить уверенность, что благодаря сплоченности наших граждан область в ближайшее время вернется к прежнему ритму жизни, – заявил Асылбек Есенбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, 6 апреля в регионе начались выплаты компенсаций пострадавшим. Выплачено 220 млн тенге 681 семье, еще 494 заявки находятся на рассмотрении.

В 44 населенных пунктах Актюбинской области восстановлена подача электричества. Еще в 11 населенных пунктах, где проживает 172 абонента, электричество отключено. Местные службы предоставили им временный доступ к электроэнергии. В акимате региона заявляют, что подключат их к электричеству в течение семи дней.

Напомним, В Актюбинской области 11 апреля в связи с повышением уровня реки Торгай на территории Иргизского района возникла угроза подтопления населенного пункта Мамыр, началась эвакуация людей.

На данный час спасатели завершили эвакуационные работы. На вертолете Минобороны РК эвакуировали из села Мамыр в Иргизский район 80 человек, из них 53 ребенка.