В Актобе судят бывшего руководителя авиазавода

Геннадий Мезенцев, в 2017–2021 годах работавший президентом АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА», в прошлом году был обвинен по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев. Тогда он был обвинен в том, что в 2018–2020 годах без оснований списал запасные части и агрегаты вертолета Ми-2.

Через год в суд поступило второе дело. В этот обвинение было также предъявлено по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

— Геннадий Мезенцев определил стоимость ремонта и во время ремонта дал заказ на ненужные запасные части. В 2018-2021 закупал запасные части и без оснований их списывал. Во время аудиторской проверки были включены 2018–2021 годы. В этот период был заключен договор с ТОО «Авиасервисом Актобе», ИП «Батий Н.Р» на сумму 1 679 858 077 тенге. В итооге выявлено, что были без оснований списаны запасные части на 110 918 829 тенге, — сказал государственный обвинитель.

Прокурор в обвинительном заключении отметил, что руководитель ИП «Батий Н.Р» является совместно проживающей с подсудимым женой, а руководитель ТОО «Авиасерис Актобе» — близким знакомым. Но обвиняемый заявил, что договор с двумя компаниями был заключен до назначения его на должность президента.

Мезенцев был президентом АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА». Завод работает с 1939 года. Как сообщил один из бывших руководителей, который был в суде свидетелем — Куандык Кадырбаев — завод до 2002 года был коммунальным предприятием, затем перешел в частную собственность. Нынешние акционеры: «MIC Aero Holding S.a.r.L», компания «Капитал-Инвест», АО «Авиаремонтный завод № 405» и Айсулу Дюсенбаева. На заводе выполняется ремонт самолетов АН-2, вертолетов Ми-2 и их двигателей.

Заседание суда продолжается. Защитник подсудимого подвергли сомнению результаты аудита. Они сообщили, что данные, указанные в уголовном деле 2024 года, указаны также в деле 2025 года, и попросили назначить вновь государственную судебно-экономическую экспертизу.

Заседание суда будет продолжено на следующей неделе. Следствие вел департамент Агентства финансового мониторинга по Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области окончено расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод № 406 ГА» по факту хищения бюджетных средств.