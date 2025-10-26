РУ
    16:14, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Актобе проходят выборы депутатов маслихатов разных уровней

    В городской маслихат избираются два депутата, а в шести районах области — восемь депутатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алтынай Сагындыкова / Kazinform

    На избирательном участке города установлено новое оборудование, позволяющее избирателям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно сделать свой выбор. Для слабовидящих и полностью незрячих граждан предусмотрено устройство со световыми маячками. С его помощью избиратель может, нажимая кнопку, получать голосовые сообщения и таким образом быть осведомленным о каждом этапе процедуры голосования.

    В Актобе проходят выборы депутатов маслихатов разных уровней
    Фото: акимата Актобе

    — Член комиссии также предлагает избирателю планшет, оснащенный видеопереводом на жестовый язык. Для слабовидящих людей предусмотрена лупа, увеличивающая изображение, — рассказала председатель избирательного участка № 21 Асемгуль Нукусова.

    На участке № 21 семнадцать человек будут голосовать на дому. Для этого к ним направят членов комиссии со специальным переносным избирательным ящиком.

    В Актобе проходят выборы депутатов маслихатов разных уровней
    Фото: акимат Актобе

    — В Актюбинской области работают десять избирательных округов. Выборы проходят в двух округах, расположенных в городе Актобе, а также в Хромтауском и Шалкарском районах. Кроме того, по одному избирательному округу действует в Байганинском, Иргизском, Каргалинском и Уилском районах. Для подготовки и проведения выборов привлечены сорок восемь избирательных комиссий, в том числе семь территориальных, десять окружных и тридцать одна участковая комиссия, — сообщила член территориальной избирательной комиссии Актюбинской области Радина Коккозова.

