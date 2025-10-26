В Актобе проходят выборы депутатов маслихатов разных уровней

На избирательном участке города установлено новое оборудование, позволяющее избирателям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно сделать свой выбор. Для слабовидящих и полностью незрячих граждан предусмотрено устройство со световыми маячками. С его помощью избиратель может, нажимая кнопку, получать голосовые сообщения и таким образом быть осведомленным о каждом этапе процедуры голосования.

Фото: акимата Актобе

— Член комиссии также предлагает избирателю планшет, оснащенный видеопереводом на жестовый язык. Для слабовидящих людей предусмотрена лупа, увеличивающая изображение, — рассказала председатель избирательного участка № 21 Асемгуль Нукусова.

На участке № 21 семнадцать человек будут голосовать на дому. Для этого к ним направят членов комиссии со специальным переносным избирательным ящиком.

Фото: акимат Актобе