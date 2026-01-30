РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:17, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В Актобе ощущается запах газа — экологи ищут утечку

    В микрорайонах и жилых массивах города Актобе ощущается запах газа. Экологи в течение нескольких дней проводят рейды и не могут найти утечку, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    воздух
    Фото: акимат Павлодарской области

    Запах газа в городе ощущается в течение недели. Жители жалуются не только в социальных сетях, они обращаются и к экологам. Специалисты областного департамента экологии несколько дней проводили замеры днем и ночью с помощью специальных приборов. Но приборы ничего не обнаружили. 

    — Уже несколько дней проводятся замеры и днем, и ночью. Замеры делались в «Алтын орде», поселке жителей, в 8-м микрорайоне и на 41-м разъезде при въезде в город. Чувствуем запах газа, но приборы ничего не выявили. Мы даже связались с АО «QazaqGaz Aimaq», сказали, что возможна утечка газа в неизвестном нам месте. Но компания отрицает такую возможность. Сегодня экологи провели замеры вместе с поставщиками газа и также ничего не обнаружили. В Департаменте есть газоанализаторы, все работает. Сегодня запах уменьшился. Если буду жалобы, мы продолжим наблюдения, — сказал заместитель руководителя Актюбинского областного департамента экологии Талап Уснадин. 

    Ранее сообщалось, что экологи выявили превышение превышения допустимых уровней загрязняющих веществ — сероводорода и угарного газа в нескольких районах города Атырау. 

    Теги:
    Экология Актобе Грязный воздух Актюбинская область Газ
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
