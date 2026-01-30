В Актобе ощущается запах газа — экологи ищут утечку

Запах газа в городе ощущается в течение недели. Жители жалуются не только в социальных сетях, они обращаются и к экологам. Специалисты областного департамента экологии несколько дней проводили замеры днем и ночью с помощью специальных приборов. Но приборы ничего не обнаружили.

— Уже несколько дней проводятся замеры и днем, и ночью. Замеры делались в «Алтын орде», поселке жителей, в 8-м микрорайоне и на 41-м разъезде при въезде в город. Чувствуем запах газа, но приборы ничего не выявили. Мы даже связались с АО «QazaqGaz Aimaq», сказали, что возможна утечка газа в неизвестном нам месте. Но компания отрицает такую возможность. Сегодня экологи провели замеры вместе с поставщиками газа и также ничего не обнаружили. В Департаменте есть газоанализаторы, все работает. Сегодня запах уменьшился. Если буду жалобы, мы продолжим наблюдения, — сказал заместитель руководителя Актюбинского областного департамента экологии Талап Уснадин.

Ранее сообщалось, что экологи выявили превышение превышения допустимых уровней загрязняющих веществ — сероводорода и угарного газа в нескольких районах города Атырау.