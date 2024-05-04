РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:05, 03 Май 2024 | GMT +6

    В Актобе горит склад со строительными материалами

    В Актобе горит склад со строительными материалами
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Склад со строительными материалами горит в Актобе, на месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Актобе горит склад со строительными материалами
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения огня на другие здания нет. 

    По состоянию на 20:40 часов все еще отмечалось открытое горение.

    В Актобе горит склад со строительными материалами
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Ранее в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали пожар в цехе по изготовлению пластиковых окон и на складе по хранению хозяйственных товаров народного потребления.

    Теги:
    Пожар Регионы Казахстана Видео Актобе Актюбинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!