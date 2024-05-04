В Актобе горит склад со строительными материалами

Склад со строительными материалами горит в Актобе, на месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

Площадь возгорания устанавливается. Угрозы распространения огня на другие здания нет.

По состоянию на 20:40 часов все еще отмечалось открытое горение.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

Ранее в Талгарском районе Алматинской области ликвидировали пожар в цехе по изготовлению пластиковых окон и на складе по хранению хозяйственных товаров народного потребления.