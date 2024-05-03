Крупный пожар ликвидировали в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области ликвидировали пожар в цехе по изготовлению пластиковых окон и на складе по хранению хозяйственных товаров народного потребления, передает корреспондент агентства Kazinform.

2 мая в 18:54 на линию 101 пункта связи СПЧ-2 города Талгара поступило сообщение о возгорании склада по адресу: Талгарский район, село Бесагаш, улица Райымбек, 28а.

— На место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области по повышенному рангу. Предварительно, загорелся цех по изготовлению пластиковых окон и складские помещения по хранению хозяйственных товаров народного потребления на площади 265 квадратных метров. В результате были спасены рядом расположенные здания на общей площади 810 квадратных метров. Для установления причины пожара на месте работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория и дознание департамента по ЧС. Пожар был локализован в 20:26 и ликвидирован в 21:35. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В тушении были задействованы 36 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области, девяит сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматы, шесть сотрудников и две единицы техники, три работника и одна единицы техники Больницы скорой медицинской помощи, шесть работников и одна единица техники РЭС.