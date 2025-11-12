РУ
    11:02, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Актау родилась девочка-богатырь весом более 6 килограммов

    В Актау в областном перинатальном центре родилась девочка весом 6 килограммов 690 граммов. Ребенок родился путем кесарева сечения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актау родилась девочка-богатырь весом более 6 килограммов
    Фото: Pexels

    По данным врачей, на беременность матери повлияли такие заболевания, как диабет, тяжелая преэклампсия и ожирение. Эти заболевания могут влиять на развитие ребенка, включая его вес.

    Сейчас состояние матери и ребенка стабильное, они находятся под наблюдением врачей.

    В Актау родилась девочка-богатырь
    Фото: областной перинатальный центр

     

    По словам медицинских работников нужно готовиться к беременности и проходить своевременные обследования. Это особенно важно для женщин с хроническими заболеваниями.

    — Очень важно спланировать беременность, пройти предварительное обследование и создать максимально комфортные условия для будущей мамы. Это помогает снизить риски для здоровья матери и ребенка, — говорят специалисты перинатального центра.

    По словам врачей, дети, рожденные с большим весом, могут иметь некоторые нарушения обмена веществ. Среди них риск избыточного веса и инсулинорезистентности. Однако при правильном контроле и поддержании здорового образа жизни можно поддерживать хорошее здоровье.

    Ранее в Кызылорде родился ребенок весом 6,5 килограммов.

     

    Данагуль Карбаева
    Автор
