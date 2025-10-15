В Кызылорде родился ребенок весом 6,5 килограммов

Женщине провели плановую операцию под руководством заведующей акушерским отделением Арман Ержановой и акушера-гинеколога Фатимы Косназаровой.

— У новорожденного было тяжелое состояние при рождении. Для стабилизации здоровья ребенок получил дополнительное лечение в отделении реанимации и патологии. В настоящее время здоровье ребенка и матери стабильное. Ребенок питается грудным молоком. Дедушка назвал его Куанышбеком. В ближайшие дни их выпишут домой, — говорится в сообщении.

Напомним, в марте прошлого года в больнице открылось перинатальное отделение на 70 коек. Ранее единственной медицинской организацией, оказывающей помощь роженицам и новорожденным в Кызылорде, был областной перинатальный центр. Данное отделение снизило нагрузку на перинатальный центр. В акушерском отделении оказывается помощь беременным с различными заболеваниями.

Ранее мы сообщали, что 23-летняя кызылординка родила тройню.