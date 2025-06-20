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    07:28, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Акмолинской области горела несанкционированная свалка

    Чиновники пообещали установить рядом с территорией несанкционированной свалки видеонаблюдение и водяные насосы, чтобы избежать повторений подобных ситуаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Акмолинской области горела несанкционированная свалка
    Фото: кадр из видео

    Возгорание несанкционированной свалки произошло в районе каменного карьера города Макинска. Жители пожаловались в соцсетях на едкий дым.

    Между тем, в акимате Буландынского района сообщили, что проводится тушение силами пожарных расчетов СПЧ города Макинска с привлечением погрузчика для разгребания и заливки очагов тления.

    — Подготовлена смета на подведение электричества к указанной территории. В рамках проекта планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для предупреждения возгораний и фиксации противоправных действий. После завершения электромонтажных работ планируется установка водяных насосов, которые будут использовать воду из расположенного рядом водоема для оперативной заливки территории отходов, — сообщили в ведомстве.

    Как заверили чиновники, ситуация находится на контроле акимата Буландынского района. Меры по обеспечению безопасности и недопущению повторных возгораний принимаются.

    Ранее сообщалось, что трассу в Алматинской области закрыли из-за пожара на полигоне. 

    Теги:
    ТБО Пожар Регионы Казахстана Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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