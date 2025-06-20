В Акмолинской области горела несанкционированная свалка

Возгорание несанкционированной свалки произошло в районе каменного карьера города Макинска. Жители пожаловались в соцсетях на едкий дым.

Между тем, в акимате Буландынского района сообщили, что проводится тушение силами пожарных расчетов СПЧ города Макинска с привлечением погрузчика для разгребания и заливки очагов тления.

— Подготовлена смета на подведение электричества к указанной территории. В рамках проекта планируется установка освещения и системы видеонаблюдения для предупреждения возгораний и фиксации противоправных действий. После завершения электромонтажных работ планируется установка водяных насосов, которые будут использовать воду из расположенного рядом водоема для оперативной заливки территории отходов, — сообщили в ведомстве.

Как заверили чиновники, ситуация находится на контроле акимата Буландынского района. Меры по обеспечению безопасности и недопущению повторных возгораний принимаются.

Ранее сообщалось, что трассу в Алматинской области закрыли из-за пожара на полигоне.