В Акмолинской области будет запущена новая молочная ферма

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область является одним из крупных агропромышленных регионов страны. Наряду с производством зерна большое внимание уделяется развитию и отрасли животноводства, в том числе одному из направлений – молочному.Сегодня в Аккольском районе полным ходом идет строительство новой молочной фермы мощностью 300 голов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

Товарищество «Акколь Агро» планирует обеспечить внутренний рынок качественной и натуральной продукцией. Уже приобретено 40 голов племенного КРС.

«Строительство молочной фермы началось в прошлом году. Планируем закупить коров на более чем 1 млрд тенге. В январе-феврале 2022 года планируется получать молоко. Высокий спрос на молочную продукцию у нас наблюдается в Акмолинской и Павлодарской областях», - отметил директор ТОО «Акколь Агро» Мади Ескараев.

«Акколь Агро» в ближайшее время намерено стать одной из крупных молочных ферм района. По предварительным планам, в производственная мощность будет более 500 тонн молока. По словам руководства предприятия, это внесет существенный вклад в развитие молочного направления сельского хозяйства.

Строительство молочной фермы завершится в конце года. В ближайшее время планируется завоз из Европы молочных коров симментальской породы.

К слову, с начала текущего года объем обработанного молока составил 31,9 тысячи тонн, произведено 241 тонна сливочного масла, 281 тонна сыра и творога, 1,6 тысячи тонн кисломолочной продукции.