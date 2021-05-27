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    20:14, 26 Май 2021 | GMT +6

    В Акмолинской области будет запущена новая молочная ферма

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинская область является одним из крупных агропромышленных регионов страны. Наряду с производством зерна большое внимание уделяется развитию и отрасли животноводства, в том числе одному из направлений – молочному.Сегодня в Аккольском районе полным ходом идет строительство новой молочной фермы мощностью 300 голов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    Товарищество «Акколь Агро» планирует обеспечить внутренний рынок качественной и натуральной продукцией. Уже приобретено 40 голов племенного КРС.

    «Строительство молочной фермы началось в прошлом году. Планируем закупить коров на более чем 1 млрд тенге. В январе-феврале 2022 года планируется получать молоко. Высокий спрос на молочную продукцию у нас наблюдается в Акмолинской и Павлодарской областях», - отметил директор ТОО «Акколь Агро» Мади Ескараев.

    «Акколь Агро» в ближайшее время намерено стать одной из крупных молочных ферм района. По предварительным планам, в производственная мощность будет более 500 тонн молока. По словам руководства предприятия, это внесет существенный вклад в развитие молочного направления сельского хозяйства.

    Строительство молочной фермы завершится в конце года. В ближайшее время планируется завоз из Европы молочных коров симментальской породы.

    К слову, с начала текущего года объем обработанного молока составил 31,9 тысячи тонн, произведено 241 тонна сливочного масла, 281 тонна сыра и творога, 1,6 тысячи тонн кисломолочной продукции.


    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Акимат Строительство Экономика Акмолинская область
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