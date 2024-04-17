В Акмолинской области борются с размывом дамбы

Специалисты Акмолинского филиала «Казводхоза» уложили инертные материалы на дамбе системы лиманного орошения «Алва». Угроза дальнейшего размыва дамбы минимизирована, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

На остальных объектах филиала ведется круглосуточное дежурство и мониторинг за пропуском паводковых вод. Астанинское и Селетинское водохранилища наполнены полностью, работают в транзитном режиме, Чаглинское водохранилище работает в режиме наполнения, - отметили в МЧС.

Фото: МЧС РК

Напомним, режим ЧС был объявлен из-за паводков в нескольких районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах, а также в городе Кокшетау.