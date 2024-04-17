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    09:49, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    В Акмолинской области борются с размывом дамбы

    В Акмолинской области борются с размывом дамбы
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Специалисты Акмолинского филиала «Казводхоза» уложили инертные материалы на дамбе системы лиманного орошения «Алва». Угроза дальнейшего размыва дамбы минимизирована, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

     На остальных объектах филиала ведется круглосуточное дежурство и мониторинг за пропуском паводковых вод. Астанинское и Селетинское водохранилища наполнены полностью, работают в транзитном режиме, Чаглинское водохранилище работает в режиме наполнения, - отметили в МЧС.

    В Акмолинской области борются с размывом дамбы
    Фото: МЧС РК

    Напомним, режим ЧС был объявлен из-за паводков в нескольких районах Акмолинской области - в Есильском, Жаркаинском, Астраханском, Атбасарском, Буландынском районах, а также в городе Кокшетау.

    Теги:
    Подтопления Минводы и ирригации РК Дамба Видео Паводки Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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