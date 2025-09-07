328 казахстанских сел подключат к интернету через OneWeb

Инициатива реализована Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках национального проекта «Доступный интернет».

Фото: МЦРИАП

Одним из ключевых направлений проекта является подключение к интернету отдалённых и малонаселённых сёл. В такие населённые пункты нецелесообразно проводить волоконно-оптические линии или устанавливать мобильные станции. Использование данной технологии позволяет обеспечить высокоскоростной и стабильный интернет даже там, где другие решения невозможны.

Фото: МЦРИАП

В рамках национального проекта, с применением НГСО-технологий планируется подключить 504 села. Из них 176 уже подключены через спутники KazSat, а ещё 328 будут подключены по системе OneWeb. Запуск в селе Алғабас стал одним из первых шагов в этом направлении.

- Раньше в нашей деревне связи совсем не было. Чтобы поймать сигнал, мы поднимались на вершину горы в трёх километрах отсюда. Теперь в селе есть интернет. Мы уже успели связаться с родственниками, - рассказала жительница села Алғабас Ботагоз Хусаинова.

Теперь жители смогут пользоваться всеми возможностями цифровых сервисов: онлайн-образованием, электронными госуслугами и свободным общением с близкими.

Ранее сообщалось, что Минцифры инициировало проект субсидирования «последней мили», который предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 селах, где отсутствует локальная сеть.