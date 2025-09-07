РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:08, 07 Сентябрь 2025 | GMT +5

    328 казахстанских сел подключат к интернету через OneWeb

    В селе Алгабас Акмолинской области запущена общественная точка Wi-Fi, работающая через негеостационарные спутниковые системы (НГСО) OneWeb, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

    В акмолинском селе запущена первая спутниковая Wi-Fi-точка OneWeb
    Фото: МЦРИАП

    Инициатива реализована Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в рамках национального проекта «Доступный интернет».

    В акмолинском селе запущена первая спутниковая Wi-Fi-точка OneWeb
    Фото: МЦРИАП

    Одним из ключевых направлений проекта является подключение к интернету отдалённых и малонаселённых сёл. В такие населённые пункты нецелесообразно проводить волоконно-оптические линии или устанавливать мобильные станции. Использование данной технологии позволяет обеспечить высокоскоростной и стабильный интернет даже там, где другие решения невозможны.

    В акмолинском селе запущена первая спутниковая Wi-Fi-точка OneWeb
    Фото: МЦРИАП

    В рамках национального проекта, с применением НГСО-технологий планируется подключить 504 села. Из них 176 уже подключены через спутники KazSat, а ещё 328 будут подключены по системе OneWeb. Запуск в селе Алғабас стал одним из первых шагов в этом направлении.

    - Раньше в нашей деревне связи совсем не было. Чтобы поймать сигнал, мы поднимались на вершину горы в трёх километрах отсюда. Теперь в селе есть интернет. Мы уже успели связаться с родственниками, - рассказала жительница села Алғабас Ботагоз Хусаинова.

    Теперь жители смогут пользоваться всеми возможностями цифровых сервисов: онлайн-образованием, электронными госуслугами и свободным общением с близкими.

    Ранее сообщалось, что Минцифры инициировало проект субсидирования «последней мили», который предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 1 123 селах, где отсутствует локальная сеть.

    Теги:
    Село МЦРИАП Интернет Связь, ТВ, IT Цифровизация Акмолинская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают