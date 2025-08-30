41,4 млрд тенге на интернет: как в Казахстане ликвидируют цифровой разрыв

— Это позволит подключить более 445 тысяч домохозяйств и обеспечить интернетом порядка 2,3 миллионов человек. Общий объем инвестиций составит 41,4 млрд тенге, — сообщили в министерстве в ответ на запрос Кazinform.

Для реализации проекта Казахстан привлек заем Всемирного банка. Закон о его ратификации был одобрен Мажилисом — 18 июня 2025 года, Сенатом — 26 июня и подписан Президентом 16 июля текущего года.

Реализация проекта позволит обеспечить качественным интернетом отдаленные села и сельские школы.

В рамках нацпроекта «Доступный интернет» 504 удаленных села в Казахстане получат доступ к интернету через спутниковые технологии. Сейчас уже подключены 176 населенных пунктов с помощью спутников KazSat, а до конца 2025 года охватят еще 328 сел через систему OneWeb.

В 2024 году в пилотном режиме к спутниковому интернету Starlink подключили 1 657 школ — временно, до проведения ВОЛС. Следующим этапом станет инвестиционное соглашение с АО «Казахтелеком»: в 2025–2027 годах более 3 000 сел подключат к высокоскоростному интернету со средней скоростью не менее 100 Мбит/с.

На вопрос, как обстоит ситуация с доступом к высокоскоростному интернету в стране сегодня, в Минцифры уточнили:

— Работа по улучшению высокоскоростного интернета в Казахстане продолжается. Из 6 179 сел страны 4 906 уже обеспечены широкополосным доступом по различным технологиям. В том числе, в 2 724 селах работает 3G, в 2 182 — 4G, в 1 902 — ADSL, а в 2 654 селах проложены волоконно-оптические линии связи.

Ранее мы писали, что в Астане тестируют кабельный интернет со скоростью 10 Гбит/с.

Вместе с тем в Казахстане завершили тестирование интернета в поездах.