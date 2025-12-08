В агросекторе ЗКО реализуют 54 проекта до 2027 года

Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,4%, достигнув 281 млрд тенге.

По словам акима области Наримана Турегалиева, в 2025–2027 годах в регионе создадут 870 новых рабочих мест благодаря реализации 54 инвестиционных проектов на 68 млрд тенге. Уже в этом году идет работа над 18 проектами стоимостью 15,4 млрд тенге. Среди них — ввод в оборот 1,5 тысячи гектаров орошаемых земель, строительство двух молочно-товарных ферм на 4,8 тысячи тонн и откормочной площадки на 3 тысячи голов.

— За последние три года из республиканского бюджета в рамках специальной программы выделено 21 миллиардов тенге, профинансировано 12 проектов. В том числе проекты по созданию пяти молочно-товарных ферм, двух овощехранилищ, двух откормочных площадок, двух молокоперерабатывающих предприятий, — отметил Нариман Турегалиев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, эти проекты позволят повысить уровень обеспеченности региона молоком и молочными продуктами с 22,3% до 39%.