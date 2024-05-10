В аэропортах Шымкента и Кызылорды завершается строительство новых пассажирских терминалов

Министр транспорта Марат Карабаев в ходе рабочей поездки в регионы страны ознакомился с ходом реализации строительства новых пассажирских терминалов в аэропортах Шымкента и Кызылорды. Строительно-монтажные работы близятся к завершению. После проведения остаточных видов работ новые терминалы начнут подготавливать к вводу в эксплуатацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в пресс-службе Минтранспорта, модернизация аэропортов ведется за счет частных инвестиций.

- К примеру, новый пассажирский терминал в аэропорту Шымкента общей площадью 40 тысяч квадратных метров позволит существенно увеличить пропускную способность с 800 тысяч до 6 миллионов пассажиров в год. Здесь предусмотрена автоматизированная система регистрации и обработки багажа, телескопические трапы и другие удобства, - сообщили в Минтранспорта. Пропускная способность строящегося терминала аэропорта Кызылорды общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров увеличится с 300 тысяч до 2 миллионов пассажиров в год. Новый пассажирский терминал будет соответствовать международным стандартам качества и безопасности, что позволит обеспечить пассажиров должным уровнем комфорта и поспособствует открытию новых рейсов, в том числе международных, - отметили в Минтранспорта.

Кроме того, министр транспорта Марат Карабаев посетил торгово-логистический центр, находящийся в Шымкенте на территории индустриальной зоны. Данный объект относится к современным складским помещениям класса «А+», которые имеют лучшие условия для хранения груза любого типа.