В адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления по случаю Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы и письма от глав иностранных государств по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем послании отметил дружественный и конструктивный характер двусторонних отношений между странами.

«Открытие посольства Казахстана в Риге является важным шагом для дальнейшего укрепления сотрудничества между нашими странами. Уверен, что взаимодействие между Латвией и Казахстаном продолжит расширяться по линии двустороннего сотрудничества, диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией, а также в рамках ООН и других многосторонних структур», – пишет Эгилс Левитс.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд тепло поздравила казахстанцев с Днем Независимости и выразила надежду, что сотрудничество между двумя странами будет и дальше расширяться в сферах, вызывающих взаимный интерес.

Президент Румынии Клаус Вердер Йоханнис пожелал Касым-Жомарту Токаеву и казахстанскому народу здоровья, мира и благополучия.

«Я подтверждаю стремление Румынии к дальнейшему развитию двусторонних отношений между нашими странами на основе Декларации о партнерстве и сотрудничестве, подписанной в Астане в 2003 году», – говорится в телеграмме.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис также поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости.

«Я твердо убежден, что Казахстан продолжит инициированный вами путь реформ, направленных на дальнейшее процветание, несмотря на беспрецедентную глобальную неопределенность, вызванной пандемией COVID-19», – отмечает Президент Кипра.