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    16:12, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    В 68 крестьянских хозяйствах Созакского района установили солнечные панели

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В прошлом году в Созакском районе Туркестанской области для отдаленных животноводческих хозяйств было выделено 585 млн тенге на бурение 43 скважин. Кроме того, в 68 крестьянских хозяйствах установлены солнечные панели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Отметим, для орошения пастбищ в общей сложности пробурены 43 артезианские скважины, получены субсидии на сумму 320 млн 289 тысяч тенге. Для обеспечения электроэнергией в 68 крестьянских хозяйствах установлены солнечные панели на общую сумму 207 млн 200 тысяч тенге, со стороны государства выплачены субсидии на сумму 164 млн 460 тысяч тенге.

    В целом, в районе функционирует 851 агроформирование. С 2018 по 2020 годы для орошения земель было пробурено 62 скважины.

    Вместе с тем в этом году почти 40 аграриям, занимающимся животноводством на отдаленных пастбищах, планируется пробурить скважины и установить солнечные панели.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Бизнес Проекты и технологии EXPO Экология Энергетика Общество
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