В 426 населенных пунктах построят и реконструируют водопроводы в РК
Министерство водных ресурсов и ирригации начало работу по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 426 населенных пунктах, где проживают более 1 млн человек, передает агентство Kazinform.
Реализацию 28 проектов по строительству и реконструкции водопроводов начало минводных ресурсов и ирригации. Эффект, который хотят получить в итоге - улучшить качество питьевого водоснабжения в 426 населенных пунктах, а проживают в них 1,1 млн человек.
Общая протяженность планируемых к строительству и реконструкции водопроводов превышает 2000 км. Завершить работы планируется в течение двух лет.
- Строительные работы проходят в 9 регионах страны. В Северо-Казахстанской области реализуют 10 проектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов, в Кызылординской области – 6 проектов, в Акмолинской области – 4, в Алматинской области и области Ұлытау – по 2, по одному проекту – в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.