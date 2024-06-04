В 426 населенных пунктах построят и реконструируют водопроводы в РК

Министерство водных ресурсов и ирригации начало работу по строительству и реконструкции групповых водопроводов в 426 населенных пунктах, где проживают более 1 млн человек, передает агентство Kazinform.

Реализацию 28 проектов по строительству и реконструкции водопроводов начало минводных ресурсов и ирригации. Эффект, который хотят получить в итоге - улучшить качество питьевого водоснабжения в 426 населенных пунктах, а проживают в них 1,1 млн человек.

Общая протяженность планируемых к строительству и реконструкции водопроводов превышает 2000 км. Завершить работы планируется в течение двух лет.