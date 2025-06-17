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    17:27, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    В 2029 году в Казахстане откроется завод по производству полиэтилена

    В Казахстане продолжается реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В 2029 году в Казахстане откроется завод по производству полиэтилена
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — На сегодняшний день ранние строительные работы по подготовке площадки будущего завода выполнены на 49,2% и начаты земляные работы по разработке котлованов для установки пиролиза. Запуск завода запланирован в 2029 году, — сообщил директор департамента нефтегазохимии и технического регулирования Темирлан Уркумбаев на I региональном энергетическом форуме.

    По его словам, в рамках проекта планируется выпускать более 20 востребованных марок полиэтилена (полиэтилен высокой плотности HDPE и полиэтилен низкой плотности LLDPE), 40%которых премиального класса.

    — Важно подчеркнуть, что в реализации этих проектов участвуют мировые компании, такие как СИБУР, Sinopec, а также крупнейшие международные EPC-подрядчики: Tecnimont, Technicas Reunidas, Hyundai Engineering, Sinopec Engineering и другие. Их участие обеспечивает соответствие глобальным инженерным и экологическим стандартам, — добавил он.

    Ранее мы писали, что Казахстан развивает нефтегазохимию. 

    Теги:
    Нефть/газ Сотрудничество Заводы Строительство
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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