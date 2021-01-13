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В 2,5  раза выросло строительство жилья в Туркестане в 2020 году

13 Января 2021 14:44
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В 2,5  раза выросло строительство жилья в Туркестане в 2020 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство жилья в городе Туркестане увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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В административно-деловом центре за счет бюджетных средств ведется строительство 89 многоэтажных жилых домов. В ближайшее время новоселье отметят около шести тысяч семей. На повестке дня аппаратного совещания, прошедшего под председательством акима области Умирзака Шукеева был заслушан доклад акима города Туркестана Рашида Аюпова о развитии областного центра.


Несмотря на пандемию в прошлом году Туркестан развивался в непростых условиях. Наблюдалась положительная динамика важнейших показателей социально-экономического развития города. По итогам года завершены строительно-монтажные работы и приемка семи 7-этажных жилых домов на 336 квартир. Все дома сданы через Жилстройсбербанк. Кроме того, в декабре введены в эксплуатацию пять семиэтажных жилых домов.

Согласно графику, строительство 12 многоэтажных жилых домов будет полностью завершено в апреле текущего года. В настоящее время на площадке задействовано около 500 рабочих и 8 единиц техники. Строительство оставшихся 77 жилых домов в административно-деловом центре планируется завершить в 2021 году.






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#Туркестанская область   #Акимат   #Жилье   #2020-Итоги года  
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