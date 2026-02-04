Ужесточить ответственность за контрафакт предлагают в Казахстане

— В адрес депутатов фракции партии «AMANAT» поступает множество обращений от законных производителей, официальных дистрибьюторов и добросовестных налогоплательщиков. Они выражают обеспокоенность бесконтрольным ростом теневого оборота товаров — от продуктов питания до бытовой химии. Это не единичные нарушения, а наглядное проявление глубоко укоренившейся теневой системы, построенной на незаконной прибыли, — рассказал мажилисмен.

По его словам, ситуация ведет к уменьшению поступлений в госбюджет, нарушению честной конкуренции и прямой угрозе здоровью населения.

По данным Министерства юстиции, в 2025 году объем конфискованной контрафактной продукции увеличился в 10 раз по сравнению с прошлым годом.

Депутат отметил еще один тревожный аспект — тесную связь проблемы с безопасностью госграницы. По данным Пограничной службы КНБ, только за первые месяцы года на приграничной территории зарегистрировано 3 026 нарушений.

— Эта ситуация подтверждается и конкретными фактами. На территории Казахстана зафиксированы случаи продажи контрафактной зубной пасты марки Colgate-Palmolive. Внешне продукция имитирует оригинал, но упаковка и маркировка не соответствуют официальным требованиям. Аналогично на рынках Алматы и Шымкента обнаружены поддельные консервированные овощи марки Bonduelle. Кроме того, факты контрафакта выявлены среди стройматериалов, алкогольной продукции, сухих дрожжей и других категорий товаров, — сообщил Мархабат Жайымбетов.

Также, по его словам, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что значительная часть этих товаров проникает в страну по «серым» схемам, обходя таможенный и налоговый контроль, особенно через приграничные участки с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В связи с этим, депутат предложил:

провести открытый и межведомственный комплексный анализ реальных масштабов контрафактной и незаконно ввезенной продукции за последние 5 лет, а также создать единый реестр по категориям товаров и каналам их распространения;

на основе опыта Германии, Бразилии, Китая, Индии и других стран разработать государственную цифровую платформу и мобильное приложение, позволяющее гражданам проверять подлинность товаров путем сканирования уникального кода;

рассмотреть возможность введения механизма, при котором отдельные категории товаров будут поступать на рынок только через официальных дистрибьюторов, имеющих действующие контракты с производителем и подтвержденные каналы поставки;

разработать конкретные предложения по значительному ужесточению уголовной и финансовой ответственности за производство, ввоз и реализацию контрафактной продукции.

Ранее опасный для здоровья контрафакт на 1,8 млн тенге изъяли в Жамбылской области.