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    17:55, 22 Май 2024 | GMT +6

    Ужесточить ответственность КСК и ОСИ намерены в Казахстане 

    ЖКХ ОСИ КСК
    Фото: zhkh.kz

    Мажилис взял в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Законопроект инициирован депутатами Парламента. Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации, - сказала Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты. 

    Депутат пояснила, что законопроект предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, расширение функций жилищной инспекции. 

    - Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность, - добавила Екатерина Смышляева. 

    Как сообщалось ранее, депутаты также разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм.

    Кроме того, в Казахстане изменили правила регистрации кондоминиума.

    Теги:
    КСК Парламент ОСИ Жилье ЖКХ Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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