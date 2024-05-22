Ужесточить ответственность КСК и ОСИ намерены в Казахстане 

Мажилис взял в работу проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, который предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Законопроект инициирован депутатами Парламента. Законопроекты направлены на совершенствование деятельности объединений собственников имущества, кооперативов, собственников квартир, а также требований к ним и к процедуре их регистрации, - сказала Екатерина Смышляева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Депутат пояснила, что законопроект предполагает установление единых требований к действующим КСК и ОСИ, расширение функций жилищной инспекции.

- Кроме того, определяется порядок налогообложения субъектов управления объектами имущества. Также ужесточается их административная ответственность, - добавила Екатерина Смышляева.

Как сообщалось ранее, депутаты также разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм.

Кроме того, в Казахстане изменили правила регистрации кондоминиума.