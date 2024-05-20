В Казахстане вновь изменили правила регистрации кондоминиума

Министерство юстиции РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила государственной регистрации объекта кондоминиума, передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности дополнено, что теперь для государственной регистрации объекта кондоминиума услугодателю представляется письменное заявление не менее чем от двух собственников квартир нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома или заявление местного исполнительного органа, либо заявление заказчика (застройщика) многоквартирного жилого дома.

Для регистрации объекта кондоминиума требуется подтвердить права собственности на основе предоставленных документов. Это происходит путем внесения соответствующих данных в информационную систему Единого государственного кадастра недвижимости, включая информацию о земельном участке, первичных и вторичных объектах, характеристики объектов кондоминиума, а также детали права собственности и долей участников в общем имуществе.

При этом, размер долей участников кондоминиума в общем имуществе определяется соотношением полезной площади квартиры и площади нежилого помещения, парковочного места, кладовки, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности (ином вещном праве), к сумме полезных площадей всех квартир и площадей всех нежилых помещений, парковочных мест, кладовок, находящихся в данном объекте кондоминиума.

Для получения госуслуги заявление может быть подано не менее чем от двух собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок многоквартирного жилого дома либо их уполномоченным представителем или заказчиком (застройщиком) многоквартирного жилого дома.

Государственная услуга оказывается платно гражданам и юридическим лицам, ее стоимость составляет 2147,3 тенге без НДС через НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» либо через веб-портал электронного правительства. Оплата производится через портал посредством платежного шлюза электронного правительства.

Срок регистрации:

через услугодателя: с момента сдачи пакета документов услугополучателем при обращении к услугодателю в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления услугодателю (день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги);

на портале www.egov.kz: государственная услуга оказывается в течение одного рабочего дня с момента поступления в информационную систему регистрирующего органа подтверждения об оплате сбора за государственную регистрацию. Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем услугодателю – 20 минут. Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя – 20 минут.

Результатом оказания госуслуги является уведомление о государственной регистрации объекта кондоминиума.

Приказ вводится в действие с 28 мая 2024 года.