Ужесточить наказание за вандализм хотят в Казахстане

В рамках нового Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» ко второму чтению депутаты разработали нормы по ужесточению ответственности за вандализм, передает корреспондент агентства Kazinform.

О негативных последствиях вандализма и необходимости борьбы с ним Глава государства высказался на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

Так, статья 203 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение, вывоз или повреждение предметов, имеющих особую ценность» дополняется такими квалифирующими нормами, как совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.

Нарушение по статье 294 «Вандализм» грозит наказанием в виде штрафа от 100 МРП (ранее 50 МРП) до 200 МРП (ранее 160 МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до 50 суток (ранее 40 суток).

Данная статья дополнена частью 2 «совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совершенное неоднократно». Такие деяния наказываются штрафом в размере от 500 до 200 000 МРП либо исправительными работами, привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

За выброс коммунальных отходов в неустановленных местах грозит штраф 10 МРП.

Теперь по статье 434 «Мелкое хулиганство» за осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах грозит штраф в размере 50 МРП (ранее 20 МРП) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток (ранее было 15 суток). Повтор этих нарушений в течение года влечет административный арест на срок от 20 (ранее 15 суток) до 30 суток.

За нарушения по статье 434-2 «Загрязнение мест общего пользования» наказания увеличены вдвое. За загрязнение парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах штраф составит 10 МРП (ранее 5 МРП). За повтор нарушения в течение года 20 МРП (ранее 10 МРП).

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса приняли Закон О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и сопутствующие документы во втором чтении.