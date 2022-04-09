Ужесточить наказание для недобросовестных застройщиков призывают эксперты в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Проблемы долевого строительства обсудили сегодня эксперты и представители госорганов в Палате предпринимателей Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Долевое строительство не раз становилось причиной недовольств и судебных разбирательств. Чтобы защитить дольщиков, в 2016 году был принят соответствующий закон. Однако и представители ГАСК, и крупные костанайские застройщики считают, что необходимо инициировать изменения в нормативно-правовой акт, чтобы ужесточить наказание для недобросовестных игроков строительного рынка. Речь идёт об уголовной ответственности.

Как пояснил заместитель руководителя управления ГАСК по Костанайской области Самат Мадиев, на сегодняшний день перед тем, как использовать деньги дольщиков в строительстве, фирма должна собрать внушительный перечень документов и получить разрешение местных исполнительных органов. Однако не все застройщики соблюдают требования законодательства, отсюда - конфликтные ситуации.

«На днях на площадке партии «AMANAT» дольщики одного из строящихся жилых комплексов в Костанае жаловались на то, что их обманули. По договору бронирования им продавали помещения, которые в последующем не будут им принадлежать, то есть тамбур, лестничную площадку. Покупают квартиру по цене условно 290 тысяч тенге за квадратный метр жилой площади, а в итоге получаются техпаспорт и стоимость превышает 350 тысяч тенге за квадратный метр. Естественно, люди будут себя ощущать обманутыми, писать во все органы. Конкретно в этой ситуации люди намерены решать вопрос в судебной инстанции, мы будем им всячески в этом помогать. Мы просим всех застройщиков соблюдать нормы законодательства и не допускать подобных явлений, которые вызывают социальную напряженность», - высказался руководитель управления государственного архитектурно - строительного контроля акимата Костанайской области Бакытбек Есенгулов.

В связи со складывающейся ситуацией на рынке долевого строительства, управление ГАСК направило в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан предложение по механизму выявления и привлечения к ответственности недобросовестных застройщиков. В частности, госорган инициировал внесение поправок в административный и уголовный кодексы.

«Сейчас недобросовестные застройщики отвечают по статье 320 КОАП. За первое нарушение предполагается штраф в размере 300 МРП, за второе - забирают разрешение, которого у многих и так нет. Мы просим внести изменения, чтобы была уголовная ответственность, так как речь идет о благополучии граждан», - добавил Бакытбек Есенгулов.

Между тем, на сегодня в Костанайской области есть только одна компания, которая официально занимается долевым строительством. Компания «БК -Строй»только с 2017 года получила уже 27 лицензий, в эксплуатацию введены 22 дома, еще 5 находятся на стадии строительства. Генеральный директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким считает предложение по внесению изменений об ужесточении ответственности для недобросовестных дольщиков правильным.

«Все мы помним, что в 2005-2007 годах был бум долевого строительства, когда люди брали кредиты, несли деньги и в итоге оставались и без жилья, и без средств. Потом государство было вынуждено за свой счет достраивать долгострои. Поэтому я считаю, что закон о долевом строительстве необходимо неукоснительно соблюдать. Ведь если он будет «слабым», появятся десятки сомнительных игроков на рынке. Это недобросовестная конкуренция, от которой мы также себя хотим защитить», - подытожил Игорь Ким.