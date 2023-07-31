Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам командировки Министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Республику Узбекистан, была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до - 200 м³/сек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.
По состоянию на 28 июля т. г. с 7:30 (по времени Ташкента) сброс воды из Головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья осуществляется объемом - 20 м³/сек. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту «Акжар» (приток к водохранилищу «Бахри Точик») и соответственно увеличения попуска из водохранилища. Вместе с тем, узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья до 50 м³/сек.