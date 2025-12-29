РУ
    Узбекистан продлевает ограничение в пункте пропуска «Даут-ата» на границе с Казахстаном

    Решение о продлении ограничения связано с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска. Об этом сообщили в департаменте  государственных доходов по Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

    КПП «Даут-ата»
    Фото: podrobno.uz

    — КПП «Даут-ата» Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан на границе с Казахстаном в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств, пересекающих узбекско-казахстанскую государственную границу продлевает ограничение движения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через данный пункт пропуска, — говорится в сообщении. 

    Сопредельной стороной КПП является казахстанский пункт пропуска «Тажен» (Бейнеуский район, Мангистауская область).

     — На текущий день осуществлен технический запуск п.п. «Тажен». Установлены инспекционно-досмотровые комплексы, весогабаритное и иное оборудование, обустроена нейтральная полоса. Работы, не влияющие на пропускную способность пункта пропуска, продолжаются, — сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

    Уже сегодня пропускная способность п.п «Тажен» за 11 месяцев 2025 года составляет 130 тыс. АТС, что на 22% или на 29 тыс. АТС больше годовых показателей 2024 года (2022 год — 77 695 АТС).

    Ранее была названа дата открытия пункта пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном.

    Жанара Мухамедиярова
