Названа дата открытия пункта пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном

Реконструкция таможенного поста продолжается как на казахстанской стороне, так и на сопредельном пункте «Гишт Куприк» в Узбекистане. Работы ведутся синхронно, обе страны согласовали единый график и технические решения.

В эксклюзивном комментарии для Kazinform в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК сообщили, что движение через обновленный КПП «Жибек жолы» будет восстановлено 31 июля 2026 года. В этот же день откроется и пункт «Гишт Куприк». Это предусмотрено взаимной договоренностью между Казахстаном и Узбекистаном.

Какие работы идут сейчас

На казахстанской стороне проект предусматривает строительство двух новых пассажирских терминалов — в направлениях импорт и экспорт.

— На сегодняшний день на стороне «Импорт» ведутся работы по армированию стен и перекрытия подвала, завершаются работы по фундаменту и стенам подвальной части терминала. На стороне «Экспорт» продолжается армирование фундамента нового терминала и проводится демонтаж существующего забора, — отметили в ведомстве.

Узбекистан начал реконструкцию пункта пропуска «Гишт Куприк» в мае 2023 года. Сейчас строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии. Продолжается асфальтирование территории и обустройство стоянок для транспортных средств перед пунктом.

Какие пункты пропуска работают на границе

Всего на казахстанско-узбекистанской границе функционируют 6 автомобильных пунктов пропуска.

В Туркестанской области:

«Б. Конысбаева»

«Атамекен»

«Капланбек»

«Казыгурт»

«Жибек жолы» (с 5 февраля 2025 года закрыт на реконструкцию)

«Целинный»

«Сырдарья»

В Мангистауской области:

«Тажен» (закрыт на реконструкцию до 1 января 2026 года)

В среднем за сутки через действующие пункты пропуска проходит следующий пассажиропоток: около 36 800 человек — через пост «Капланбек», около 3 200 — через «Б. Конысбаева», порядка 730 — через «Целинный», и еще около 1 800 человек пересекают границу через пункт «Сырдарья».

Какие ограничения действуют

КПП «Казыгурт»

На таможенном посту «Казыгурт» перемещение физических лиц, легкового автотранспорта и автобусов временно приостановлено в связи с реконструкцией, начавшейся в марте 2023 года. До закрытия через пункт ежедневно проходили в среднем 4 000 человек. Открытие запланировано на конец ноября 2025 года.

«Тажен»

На КПП «Тажен» движение физических лиц, легковых автомобилей и автобусов также временно прекращено. Это связано с реконструкцией, которая продлится до 1 января 2026 года. До начала работ пункт пропускал около 4 000 человек в сутки.

«Жибек жолы»

С 5 февраля 2025 года, по согласованию с узбекской стороной, пункты «Жибек жолы» и «Гишт Куприк» полностью закрыты на период реконструкции. До закрытия пассажиропоток через «Жибек жолы» составлял в среднем 30 000 человек в сутки.

«Атамекен»

Казахстан завершил реконструкцию КПП «Атамекен» и пункт был открыт 16 апреля 2025 года. Однако со стороны Узбекистана продолжаются работы по монтажу весового оборудования и инспекционно-досмотрового комплекса на территории нового моста.

— В связи с этим грузовые автотранспортные средства движутся между пунктами пропуска «Атамекен» и «Гулистан» (Республика Узбекистан) по одной стороне моста. Для обеспечения безопасности пешеходов узбекская сторона временно запретила перемещение физических лиц через пункт пропуска до завершения указанных работ. До введения ограничений через «Атамекен» в среднем проходили около 3 000 человек в сутки, — добавили в КГД.

Напомним, с февраля 2025 года пункт пропуска «Жибек жолы» полностью закрыт для движения. Ранее в КГД сообщали, что завершение реконструкции ожидалось в августе 2026 года, а модернизация узбекистанского пункта «Гишт Куприк» — в четвертом квартале этого года. Однако сроки были пересмотрены. На время ремонта для пешеходов, грузового транспорта и железнодорожного сообщения определены альтернативные маршруты.