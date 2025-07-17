Когда откроется пункт пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном

С февраля 2025 года пункт пропуска «Жибек жолы — Гишт Куприк» полностью закрыт для движения. Причина связана с реконструкцией, которая одновременно ведется с казахстанской и узбекистанской сторон.

Как сообщили в эксклюзивном интервью Kazinform в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, строительство на казахстанском участке началось в феврале и продлится, согласно проекту, до августа 2026 года.

— Реконструкция пункта пропуска «Жибек жолы» началась в феврале 2025 года. Согласно проекту, завершение работ запланировано на август 2026 года, — уточнили в КГД.

Соседний пункт «Гишт Куприк» в Узбекистане также находится в стадии модернизации. Изначально предполагалось, что реконструкция займет около четырех месяцев, однако эти сроки были пересмотрены.

— Работы на пункте пропуска «Гишт Куприк» не завершены. По информации Республики Узбекистан, завершение реконструкции ожидается в четвертом квартале 2025 года, — добавили в комитете.

До завершения работ движение через «Жибек жолы» остается полностью приостановленным, как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Фото: Google Maps

На время ремонта гражданам и перевозчикам предложены альтернативные маршруты. Пешеходное пересечение границы осуществляется через пункты пропуска «Капланбек», «Б. Конысбаева», «Сырдарья» и «Целинный». Грузовой автотранспорт перенаправлен на пункты «Б. Конысбаева», «Атамекен» и «Казыгурт». Для железнодорожного сообщения используются «Сарыагаш» и «Бейнеу».

Кроме того, пограничные пункты пропуска «Даут-ата» и «Тажен» останутся закрытыми до 1 сентября. Казахстан и Узбекистан приняли совместное решение о продлении ограничения на пересечение границы в связи с продолжающейся реконструкцией и строительными работами. Изначально завершить работы планировалось в течение трех месяцев.





