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    17:03, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Когда откроется пункт пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном

    Один из самых оживленных пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе остается закрытым уже около полугода и, как выяснилось, откроется не скоро. Насколько продлили ремонт и какими маршрутами сейчас пользуются граждане, выясняли корреспонденты агентства Kazinform.

    пункт пропуска «Жибек жолы
    Фото: Google Maps

    С февраля 2025 года пункт пропуска «Жибек жолы — Гишт Куприк» полностью закрыт для движения. Причина связана с реконструкцией, которая одновременно ведется с казахстанской и узбекистанской сторон.

    Как сообщили в эксклюзивном интервью Kazinform в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, строительство на казахстанском участке началось в феврале и продлится, согласно проекту, до августа 2026 года.

    — Реконструкция пункта пропуска «Жибек жолы» началась в феврале 2025 года. Согласно проекту, завершение работ запланировано на август 2026 года, — уточнили в КГД.

    Соседний пункт «Гишт Куприк» в Узбекистане также находится в стадии модернизации. Изначально предполагалось, что реконструкция займет около четырех месяцев, однако эти сроки были пересмотрены.

    — Работы на пункте пропуска «Гишт Куприк» не завершены. По информации Республики Узбекистан, завершение реконструкции ожидается в четвертом квартале 2025 года, — добавили в комитете.

    До завершения работ движение через «Жибек жолы» остается полностью приостановленным, как для пешеходов, так и для автотранспорта.

    пункт пропуска «Жибек жолы»
    Фото: Google Maps

    На время ремонта гражданам и перевозчикам предложены альтернативные маршруты. Пешеходное пересечение границы осуществляется через пункты пропуска «Капланбек», «Б. Конысбаева», «Сырдарья» и «Целинный». Грузовой автотранспорт перенаправлен на пункты «Б. Конысбаева», «Атамекен» и «Казыгурт». Для железнодорожного сообщения используются «Сарыагаш» и «Бейнеу».

    Кроме того, пограничные пункты пропуска «Даут-ата» и «Тажен» останутся закрытыми до 1 сентября. Казахстан и Узбекистан приняли совместное решение о продлении ограничения на пересечение границы в связи с продолжающейся реконструкцией и строительными работами. Изначально завершить работы планировалось в течение трех месяцев.



    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Транспорт Узбекистан Общество Граница
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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