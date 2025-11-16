Узбекистан предложил создать Сообщество Центральной Азии

Возглавляя саммит, Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, подчеркнув необходимость обновления формата встречи и повышения ее престижа.

— Пришло время вывести наши встречи с уровня обычного регионального диалога на уровень стратегического формата Сообщества Центральной Азии. В связи с этим мы предлагаем разработать положение о Консультативных встречах, которое детально определит институциональные и организационные основы их работы. Необходим создание секретариата, функционирующего на ротационной основе. Также следует повысить статус национальных координаторов до уровня специальных представителей президентов, — заявил президент Узбекистана.

Помимо этого, Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет старейшин, в котором будут участвовать общественные деятели с богатым жизненным опытом. Эта инициатива, по его мнению, позволит укрепить межпоколенческие связи, а также способствовать углублению регионального сотрудничества и консолидации уникальности Центральной Азии, опираясь на общие ценности и традиции народной дипломатии.

Напомним, что в ходе саммита Азербайджан стал равноправным членом Консультативной встречи глав стран Центральной Азии.