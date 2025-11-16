Узбекистан предложил создать Сообщество Центральной Азии
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил повысить статус Консультативной встречи глав государств Центральной Азии до уровня стратегического формата, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Возглавляя саммит, Шавкат Мирзиёев выступил с рядом инициатив, подчеркнув необходимость обновления формата встречи и повышения ее престижа.
— Пришло время вывести наши встречи с уровня обычного регионального диалога на уровень стратегического формата Сообщества Центральной Азии. В связи с этим мы предлагаем разработать положение о Консультативных встречах, которое детально определит институциональные и организационные основы их работы. Необходим создание секретариата, функционирующего на ротационной основе. Также следует повысить статус национальных координаторов до уровня специальных представителей президентов, — заявил президент Узбекистана.
Помимо этого, Шавкат Мирзиёев предложил создать Совет старейшин, в котором будут участвовать общественные деятели с богатым жизненным опытом. Эта инициатива, по его мнению, позволит укрепить межпоколенческие связи, а также способствовать углублению регионального сотрудничества и консолидации уникальности Центральной Азии, опираясь на общие ценности и традиции народной дипломатии.
Напомним, что в ходе саммита Азербайджан стал равноправным членом Консультативной встречи глав стран Центральной Азии.