Узбекистан планирует разрешить казахстанцам въезд по удостоверению личности

Также Шавкат Мирзиёев поручил принять меры по облегчению визового режима для граждан Узбекистана при въезде в США. Как сообщается в его указе «О мерах по резкому увеличению потока туристов и стремительному расширению объема туристических услуг в 2025–2026 годах, а также повышению роли и значения туризма в экономике», Министерству иностранных дел в течение 3 месяцев необходимо представить предложение об инициировании и завершении переговоров о введении безвизового режима для граждан США с Узбекистаном сроком на 30 дней и облегчении визовых требований для граждан Узбекистана для въезда в США.

Кроме того, также планируется ввести режим въезда в Узбекистан по внутреннему документу или ID-карте, включая «киндер паспорт» для граждан, не достигших 16 лет для граждан России, Казахстана и Азербайджана сроком до 30 дней.

Ранее сообщалось, что указом президента с 1 июня 2025 года вводится 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана. Согласно документу, предполагается организовать поездки на территорию республики 15,8 млн иностранным туристам, а также увеличить экспорт туристических услуг до 4 млрд долларов.

Также с 1 июня между Узбекистаном и Китаем также вводится взаимный безвизовый режим. Это соглашение позволяет гражданам двух стран путешествовать без визы сроком до 30 дней.