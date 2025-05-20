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    17:06, 20 Май 2025 | GMT +5

    Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана

    Узбекистан с 1 июня вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана
    Фото: Алихан Аскар / Kazinform

    Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Согласно документу, до конца года планируется довести количество иностранных туристов до 15,8 млн, а экспорт услуг путешественникам — до 4 млрд долларов.

    Также узбекская сторона намерена в этом году увеличить количество внутренних туристов до 40 миллионов. Для достижения данного рубежа будут налажены услуги 378 новых туроператоров.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 июня  вводит «золотые визы» для иностранцев.

    Теги:
    Виза Узбекистан Миграция Мировые новости Центральная Азия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
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