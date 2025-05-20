17:06, 20 Май 2025 | GMT +5
Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана
Узбекистан с 1 июня вводит 30-дневный безвизовый режим для граждан Бахрейна, Кувейта и Омана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Согласно документу, до конца года планируется довести количество иностранных туристов до 15,8 млн, а экспорт услуг путешественникам — до 4 млрд долларов.
Также узбекская сторона намерена в этом году увеличить количество внутренних туристов до 40 миллионов. Для достижения данного рубежа будут налажены услуги 378 новых туроператоров.
Ранее сообщалось, что Узбекистан с 1 июня вводит «золотые визы» для иностранцев.