С 1 июня вводится взаимный безвиз между Узбекистаном и Китаем

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о завершении внутригосударственных процедур для вступления в силу межправительственного соглашения между Узбекистаном и Китаем о взаимной отмене виз.

Соглашение вступит в силу с 1 июня 2025 года. В соответствии с документом, граждане двух государств освобождаются от визового требования для въезда, выезда или транзита по территориям двух государств на срок не более 30 дней за каждое отдельное пребывание и на общий период не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

При этом срок каждого въезда и пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 дней. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу.

Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и медийную деятельность, а также другие виды деятельности, требующие предварительного одобрения компетентных органов одной из стран соглашения.

Кроме того, соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао.

Соглашение, которое позволит гражданам в течение 30 дней безвизово посещать страны, подписали министры иностранных дел Узбекистана и Китая в прошлом году.