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    14:53, 14 Май 2025 | GMT +5

    С 1 июня вводится взаимный безвиз между Узбекистаном и Китаем

    Безвизовый режим позволяет поездки без виз сроком до 30 дней, при необходимости остаться дольше потребуется виза, передает агентство Kazinform со ссылкой на МИД Узбекистана.

    С 1 июня вводится взаимный безвиз между Узбекистаном и Китаем
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о завершении внутригосударственных процедур для вступления в силу межправительственного соглашения между Узбекистаном и Китаем о взаимной отмене виз. 

    Соглашение вступит в силу с 1 июня 2025 года. В соответствии с документом, граждане двух государств освобождаются от визового требования для въезда, выезда или транзита по территориям двух государств на срок не более 30 дней за каждое отдельное пребывание и на общий период не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

    При этом срок каждого въезда и пребывания на территории двух государств не должен превышать 30 дней. В случае необходимости пребывания граждан более 30 дней, нужно заранее оформить въездную визу.

    Безвизовый режим не распространяется на трудовую деятельность, обучение и медийную деятельность, а также другие виды деятельности, требующие предварительного одобрения компетентных органов одной из стран соглашения.

    Кроме того, соглашение не распространяется на посещение территории специальных административных районов КНР Гонконг и Макао.

    Соглашение, которое позволит гражданам в течение 30 дней безвизово посещать страны, подписали министры иностранных дел Узбекистана и Китая в прошлом году.

    Теги:
    Китай Виза Узбекистан КНР
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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