Узбекистан намерен увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию экспорта IT-услуг в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечалось на совещании, к 2030 году Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 5 млрд долларов и привлечь в отрасль 2 млрд долларов инвестиций.

В целях дальнейшего развития сектора предложено запустить программу Talent Hub. Проект позволит иностранным специалистам и инвесторам онлайн зарегистрировать предприятие, открыть банковский счет и оформить международную банковскую карту.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

Кроме того, предложено продлить до 2040 года налоговые льготы для сотрудников компаний-резидентов IT Park, а также расширить программы IT Visa и Zero Risk.

Для предприятий, экспортирующих IT-услуги, предусмотрены дополнительные меры поддержки. В их числе — частичное возмещение расходов на выплату заработной платы и компенсация затрат на получение международной сертификации.

Напомним, Казахстан намерен сохранить налоговые льготы для IT-отрасли до 2045 года.

Ранее сообщалось, что иностранным IT-специалистам упростили получение ПМЖ в Казахстане в рамках пилота. Согласно приказу, пилотный проект будет действовать с 26 мая по 31 декабря 2026 года.