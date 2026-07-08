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    Узбекистан намерен увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию экспорта IT-услуг в стране, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Узбекистан намерен увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году
    Фото: ortcom.kz

    Как отмечалось на совещании, к 2030 году Узбекистан планирует увеличить объем экспорта IT-услуг до 5 млрд долларов и привлечь в отрасль 2 млрд долларов инвестиций.

    В целях дальнейшего развития сектора предложено запустить программу Talent Hub. Проект позволит иностранным специалистам и инвесторам онлайн зарегистрировать предприятие, открыть банковский счет и оформить международную банковскую карту.

    Узбекистан намерен увеличить экспорт IT-услуг до $5 млрд к 2030 году
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    Кроме того, предложено продлить до 2040 года налоговые льготы для сотрудников компаний-резидентов IT Park, а также расширить программы IT Visa и Zero Risk.

    Для предприятий, экспортирующих IT-услуги, предусмотрены дополнительные меры поддержки. В их числе — частичное возмещение расходов на выплату заработной платы и компенсация затрат на получение международной сертификации.

    Напомним, Казахстан намерен сохранить налоговые льготы для IT-отрасли до 2045 года.

    Ранее сообщалось, что иностранным IT-специалистам упростили получение ПМЖ в Казахстане в рамках пилота. Согласно приказу, пилотный проект будет действовать с 26 мая по 31 декабря 2026 года.

    Технологии Инвестиции Узбекистан Экспорт Мировые новости
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор