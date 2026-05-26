Иностранным IT-специалистам упростили получение ПМЖ в Казахстане в рамках пилота

В Казахстане запустят пилотный проект по предоставлению разрешения на постоянное проживание иностранным IT-специалистам в упрощенном цифровом формате. Соответствующий совместный приказ подписали министр искусственного интеллекта и цифрового развития и министр внутренних дел РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пилотный проект под названием «Digital Nomad Residency» будет реализован в Астане и Алматы. Он предусматривает цифровую подачу заявлений на получение разрешения на постоянное жительство для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг через портал astanahub.com и интегрированную систему ЦОН.

В рамках проекта также утвержден алгоритм взаимодействия государственных органов, включая миграционную службу МВД, Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Заявители смогут подавать документы онлайн при наличии ИИН и электронной цифровой подписи. В пакет документов входят копия паспорта, резюме, портфолио, диплом (при наличии), сертификаты о повышении квалификации, мотивационное письмо, фото, а также справка об отсутствии судимости.

После первичного отбора на платформе astanahub.com кандидаты проходят верификацию, включая видеоинтервью. Итоговое решение о квалификации принимает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с использованием ЭЦП.

По прибытии в Казахстан иностранные специалисты проходят медицинское обследование, дактилоскопирование и заключают договор о предоставлении жилья. Далее они обращаются в ЦОН для оформления разрешения на постоянное проживание и вида на жительство.

Отдельно предусмотрены сроки рассмотрения документов: проверка данных миграционной службой осуществляется в течение трех рабочих дней, а результаты направляются заявителю через электронные сервисы.

В случае отказа повторное обращение возможно не ранее чем через один год. Если заявитель не прибыл в Казахстан в течение 30 дней после предварительного одобрения, результат аннулируется.

Согласно приказу, пилотный проект будет действовать с 26 мая по 31 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что IT-кадры остаются в дефиците на рынке труда в Казахстане.