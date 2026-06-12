Казахстан намерен сохранить налоговые льготы для IT-отрасли до 2045 года

Инициатива государства направлена на создание предсказуемой и конкурентоспособной бизнес-среды, которая позволит Казахстану укрепить позиции в качестве ключевого регионального IT-хаба, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Ведомство инициировало работу по формированию долгосрочных условий для развития технологического предпринимательства в стране. В рамках реализации стратегии по цифровой трансформации экономики министерство прорабатывает параметры поддержки участников Astana Hub на период после 2028 года с горизонтом планирования до 2045 года.

— Данная инициатива направлена на создание предсказуемой и конкурентоспособной бизнес-среды, которая позволит Казахстану укрепить свои позиции в качестве ключевого регионального IT-хаба. Долгосрочное видение развития отрасли до 2045 года учитывает глобальные тренды в сфере ИИ, масштабируемость экспортного потенциала и необходимость привлечения высокотехнологичных инвестиций. Отметим, что Astana Hub доказал свою состоятельность как эффективный инструмент развития цифровой экономики, поэтому текущая задача ведомства — не просто сохранить достигнутые темпы, а обеспечить качественный рывок, формируя условия, при которых каждая IT-компания, работающая в Казахстане, будет иметь горизонт планирования на десятилетия вперед, — сказано в сообщении Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

По данным министерства экосистема Astana Hub демонстрирует рост: в хабе зарегистрировано 2 268 компаний, создано 35 тыс. высококвалифицированных рабочих мест, привлечено 438 млрд тенге инвестиций, а объем экспорта казахстанских IT-решений достиг 1,9 млрд долларов США.

— В настоящее время МИИЦР РК совместно с представителями экспертного сообщества и заинтересованными госорганами ведет системную работу по анализу и адаптации существующих механизмов поддержки. Основной акцент делается на создании уникальной среды для инноваторов, развитии человеческого капитала и внедрении передовых решений в сфере ИИ. Формирование долгосрочной стратегии развития Astana Hub является приоритетным вектором государственной политики, направленным на превращение Казахстана в одну из самых привлекательных юрисдикций для технологического бизнеса в мире, — заключили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

Ранее сообщалось, что иностранным IT-специалистам упростили получение ПМЖ в Казахстане в рамках пилота. Согласно приказу, пилотный проект будет действовать с 26 мая по 31 декабря 2026 года. Ранее стало известно, что IT-кадры остаются в дефиците на рынке труда в Казахстане.