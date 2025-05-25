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    10:53, 25 Май 2025 | GMT +5

    Узбекистан купит систему охлаждения для АЭС в Венгрии

    Агентство «Uzatom» и государственное предприятие Венгрии «MVM EGI» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform из Ташкента.

    Узбекистан АЭС
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    В соответствии с документом, предприятие «MVM EGI» смонтирует системы сухого охлаждения, необходимую для атомной электростанции, которая будет строиться в Узбекистане, и установит ее, адаптировав к энергетическому объекту.

    Дополнительно стороны договорились о проведении научных исследований, переводе производства на территорию Узбекистана и создании необходимой инфраструктуры. Официальные Ташкент и Будапешт также намерены совместно обучать специалистов для АЭС.

    По словам директора агентства «Uzatom» Азима Ахмедхаджаева, Венгрия начнет изготовление системы сухого охлаждения в 2026 году.

    Узбекистан АЭС
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Ранее сообщалось, что власти Узбекистана рассматривают возможность строительства 3 крупных АЭС.

    В настоящее время официальный Ташкент приступил к строительству АЭС малой мощности. Шесть реакторов мощностью по 55 МВт (общая мощность – 330 МВТ) будут построены на озере Тузкан в Джизакской области. Первый из этих реакторов будет запущен в конце 2029 года, работать на полную мощность он начнет с 2033 года.

    В недавнем интервью агентству Kazinform директор агентства «Uzatom» Азим Ахмедхаджаев сообщил, что стоимость энергообъекта не превысит 2 миллиардов долларов.

    Соответственно, Узбекистан и Россия подписали Протокол о вступлении в силу договора о строительстве АЭС. 

    Для строительства АЭС будет создан международный консорциум.

    Теги:
    Узбекистан АЭС Мировые новости Атомная станция
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
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