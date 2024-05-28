Россия построит АЭС малой мощности в Узбекистане

Россия будет строить в Узбекистане атомную электростанцию малой мощности. Соответствующее соглашение был подписано в ходе визита президента РФ в Ташкент, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Между двумя странами в присутствии глав государств был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества на строительство в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту, - сообщила пресс-служба госкорпорации «Росатом».

Также «Атомстройэкспорт» (инжиниринговый дивизион ГК «Росатом») и ГУП «Дирекция по строительству АЭС» при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности.

Проект предусматривает строительство в Джизакской области станции мощностью 330 МВТ (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). ГК «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.

Строительство АЭС малой мощности станет первым подобным проектом в постсоветской Центральной Азии. По отдельным прогнозам, к 2025 году спрос на энергоресурсы в Узбекистане вырастет почти в два раза.