Пенсионный возраст предложили повысить в Узбекистане

В Узбекистане предложили поэтапно повысить пенсионный возраст с нынешних 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин, передает агентство Kazinform.

Соответствующий проект указа президента Узбекистана для обсуждения опубликовало Министерство экономики и финансов страны.

Согласно документу, с 2028 года планируется поэтапно повышать пенсионный возраст — на три месяца ежегодно.

К 2039 году он должен достичь 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

Предлагаемые меры направлены на обеспечение сбалансированности между периодом участия граждан в системе пенсионного обеспечения и периодом выплаты пенсии с учетом роста продолжительности жизни населения.

На период повышения пенсионного возраста предлагается установить ряд гарантий для граждан предпенсионного возраста. В частности, работодателям нельзя будет увольнять человека или отказывать ему в трудоустройстве только из-за предпенсионного возраста.

За гражданами, признанными безработными, планируется сохранить право на досрочный выход на пенсию на два года раньше. Льготные условия также продолжат действовать для работников, занятых полный рабочий день на подземных, вредных и тяжелых работах.

Общественное обсуждение продлится до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что Германия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет.

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