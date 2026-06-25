Германия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет

Германия рассматривает возможность повышения пенсионного возраста с 67 до 70 лет в условиях старения населения и напряженного состояния государственных финансов крупнейшей экономики Европы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Merkur .

Согласно действующему немецкому законодательству, пенсионный возраст должен достичь 67 лет в начале 2030-х годов.

На этой неделе правительственная комиссия, созданная для изучения реформ пенсионной системы, представила свои выводы, заявив, что пенсионный возраст должен быть привязан к росту продолжительности жизни, а досрочный выход на пенсию следует отменить.

Комиссия предлагает постепенно повышать пенсионный возраст каждые десять лет, исходя из ожидаемой продолжительности жизни; согласно текущим расчетам, к 2092 году он достигнет 70 лет. Предлагаемая формула — 2:1: за каждый дополнительный год статистической ожидаемой продолжительности жизни люди будут работать на восемь месяцев дольше и проводить на пенсии на четыре месяца больше.

Кроме того, рекомендуется создание государственного пенсионного фонда. Этот фонд, финансируемый за счет взносов работников и их работодателей, будет инвестироваться в финансовые активы для финансирования будущих пенсий. В настоящее время в Германии действует обязательная государственная пенсионная система, система обязательного пенсионного страхования, работающая по принципу «плати по мере необходимости», где взносы нынешних работников напрямую покрывают пенсии нынешних пенсионеров.

Предложения также включают отмену возможности досрочного выхода на пенсию без вычетов начиная с 63 лет. Комиссия также хочет сократить число пенсий государственным служащим, которые получают в среднем более 40 000 евро в год.

Однако критики считают, что отмена досрочной пенсии несправедлива, поскольку она сильнее всего затронет людей, работающих на тяжелых и низкооплачиваемых работах — например, строителей и сиделок.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы, отметив, что данные меры предотвратят крах и без того шаткой пенсионной системы.

Германия имеет одно из самых быстро стареющих населений в мире и, как и многие западные страны, сталкивается с проблемой обеспечения будущего пенсионной системы в условиях, когда все меньшее число работающих финансирует пенсии все большего числа пенсионеров, живущих все дольше.

Ранее сообщалось, что пенсию жителям Германии будут насчитывать по количеству лет страховых взносов.



