Не время уходить: почему казахстанские пенсионеры все чаще продолжают работать

По данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года численность граждан старше 65 лет достигла 1 миллион 975 тысяч человек, что составляет 9,6% от общей численности населения страны, передает агентство Kazinform.

Вклад пенсионеров в экономику растет

В последние годы участие граждан старшего возраста в трудовой деятельности заметно активизировалось и постепенно превращается в новое социально-экономическое явление. Пенсионеры все чаще не уходят из активной жизни после выхода на пенсию: продолжают работать, осваивают новые профессии, участвуют в общественных проектах. Это прямо влияет и на рынок труда.

Согласно статистическим данным, за два года численность работников, превышающих пенсионный возраст, увеличилась примерно в 1,5 раза, то есть пенсионеры не остаются вне рынка труда, а, напротив, формируются как его неотъемлемая часть.

Коллаж: Kazinform

В каких сферах пенсионеры наиболее активны?

Изменения на рынке труда не ограничиваются лишь количественным ростом, они приобретают качественно новые характеристики. Если обратиться к отраслевой структуре, то наибольшая доля работающих пенсионеров сосредоточена в сельском хозяйстве — 119 тыс. человек, или 39,9% от их общего числа. Этот сектор по-прежнему остается основным направлением занятости для граждан старшего возраста. Далее следуют торговля и социальные услуги: каждый пятый пенсионер занят в сфере торговли, а 16,2% продолжают работать в образовании и здравоохранении.

В то же время анализ динамики последних трех лет показывает, что данная структура постепенно меняется. Несмотря на общий рост занятости во всех секторах, темпы увеличения различаются. В частности, число пенсионеров, работающих в строительстве, государственном управлении и финансовом секторе, выросло втрое, тогда как в транспорте, логистике, торговле и социальной сфере зафиксирован двукратный рост.

Этот процесс формирует новые параметры рынка труда. Пенсионеры начинают активно проявлять себя не только в одной-двух отраслях, но и в широком спектре экономики. При этом основную долю работающих пенсионеров составляют граждане, недавно вышедшие на пенсию, но еще не достигшие 65 лет.

Вместе с тем заметно увеличивается доля пожилых людей в сфере услуг. При этом часть пенсионеров занята не в соответствии со своей профессиональной квалификацией, а чаще привлекается к физическому труду или видам деятельности, требующим низкой квалификации.

Инфографика: Kazinform

Как регулируется труд пенсионеров

Согласно статье 99 Социального кодекса, граждане, достигшие пенсионного возраста, формально не включаются в состав рабочей силы, однако имеют полное право самостоятельно трудоустраиваться. При этом органы занятости не ведут специальный мониторинг их трудоустройства, учет по данной категории проводится исключительно на основе пенсионных взносов.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, работодатели вправе продлевать трудовые договоры с пенсионерами без каких-либо ограничений при условии сохранения их профессиональной квалификации и трудоспособности. Это означает, что действующее законодательство не устанавливает запретов на продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста.

Фото: Центр активного долголетия города Астаны

— В этом контексте Казахстан в 2017 году вошел в число стран, где уровень старения населения превышает 7 процентов, то есть доля граждан старше 65 лет превысила данный показатель. Этот тренд определил новое направление государственной политики. В связи с этим в 2021 году была утверждена программа «Активное долголетие», основной целью которой стало активное вовлечение пожилых граждан в общественную жизнь. Все мероприятия, запланированные в рамках программы, рассчитанной до 2025 года, были выполнены. В настоящее время в стране функционируют 134 центра активного долголетия, — говорится в ответе министерства.

«Серебряный возраст» — проект, объединяющий опыт и труд

Поддержка пенсионеров на рынке труда реализуется через конкретные государственные программы. Одна из них — проект «Серебряный возраст», направленный на обеспечение занятости граждан, приближающихся к пенсионному возрасту. Программа не только предоставляет возможность получать стабильный доход, но и нацелена на сохранение потенциала опытных специалистов на рынке труда. Таким образом, с одной стороны, проект поддерживает граждан, с другой — становится эффективным инструментом для работодателей.

Ключевая особенность программы заключается в том, что государство снижает нагрузку на работодателя за счет субсидирования части заработной платы. В частности, в первый год компенсируется до 70% заработной платы, во второй — до 65%, в третий — до 60%.

Размер субсидии не превышает 30 МРП. При этом следует учитывать, что указанная сумма не является полной заработной платой участника, а представляет собой лишь ту часть, которую компенсирует государство. Оставшаяся часть заработной платы выплачивается работодателем за счет собственных средств.

В среднем участники программы зарабатывают от 100 тыс. до 200 тыс. тенге в месяц. При этом уровень оплаты труда варьируется в зависимости от региона, отрасли и конкретной должности.

Программа реализуется по всей стране. Однако в ряде регионов ее активность выше. Наибольшее количество участников зарегистрировано в Алматинской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской областях и области Жетысу.

Общественное мнение

Кандидат социологических наук, профессор Рамазан Саттарулы считает, что многие пенсионеры стремятся либо к дополнительному доходу, либо к применению накопленного опыта на рынке труда. Это связано как с экономической необходимостью, так и с сохранением социальной роли человека. При этом эксперт отмечает, что в восприятии работодателей по-прежнему существуют определенные стереотипы.

Фото: из личного архива Рамазана Саттарулы

— К сожалению, в обществе стереотипы все еще сильны. В сферах, где требуется физическая выносливость и высокая скорость реакции, пенсионеры не являются востребованными. Однако в образовании, консалтинге, науке и сфере услуг опытный специалист старше 60 лет может стать настоящей находкой, — говорит социолог.

Психологический фактор

Важно учитывать, что социальные изменения напрямую влияют и на психологическое состояние пенсионеров. Выход на пенсию — важный этап жизненного перехода, поскольку завершение трудовой деятельности меняет привычный образ жизни.

По словам клинического психолога Еркежан Мураткызы, прекращение работы оказывает значительное влияние на психологическое состояние человека.

Фото: из личного архива Еркежан Мұраткызы

— Дело в том, что человек на протяжении многих лет привыкает направлять свою энергию на работу. После выхода на пенсию он может перестать чувствовать свою востребованность в прежнем объеме. Особенно тяжело этот период проходит у людей, чьи дети и внуки живут далеко, а также у тех, у кого не сложилась личная жизнь, — говорит психолог.

По мнению специалиста, уровень адаптации зависит от образа жизни человека. Люди, у которых есть хобби и интересы, легче переживают этот этап. В этот период ключевую роль играет социальная поддержка: общение с близкими и новая социальная среда помогают легче адаптироваться. Однако в современных условиях этот процесс становится более сложным, поскольку общество и технологии быстро меняются.

— В современном мире человек должен быть многогранным. Для пенсионеров это непросто, поскольку они привыкли к стабильности. Раньше все было предсказуемо, сейчас мир быстро меняется. Поэтому необходимо осваивать интернет и новые технологии. В этой связи важную роль играют центры для пенсионеров. Там они могут осваивать новые навыки и сохранять активность, — отмечает специалист.

Новая среда: развитие, активность и поддержка

Одним из практических проявлений государственной политики в этом направлении являются действующие в стране Центры активного долголетия.

Сегодня в таких центрах для пенсионеров работают спортивно-оздоровительные кружки, курсы по изучению языков и компьютерной грамотности, сенсорные комнаты для эмоциональной разгрузки и кабинеты физиотерапевтической релаксации, проводятся лекции по правовой и финансовой грамотности, созданы широкие возможности для творческой деятельности.

Фото: Центр активного долголетия города Астаны

— В настоящее время более 20 тысяч пенсионеров в столице регулярно пользуются услугами центра. С начала года 1 682 пенсионера были зарегистрированы и начали получать услуги, — говорится в ответе Центра.

Наиболее активной категорией являются женщины пенсионного возраста. Особенно высокий интерес наблюдается к прикладному творчеству. Например, в трудотерапии приняли участие 371 человек, в швейном деле — 104 человека, в арт-терапии — 122 человека.

В настоящее время результаты работы Центров активного долголетия выглядят весьма позитивно. Участники принимают участие в международных конкурсах и занимают призовые места. Например, коллектив «Алматы әжелері» представлял Казахстан на Неделе моды в Италии, а также одержал победу на этнофестивалях в Турции и Кыргызстане.

Фото: Центр активного долголетия города Астаны

Пенсионный возраст — время новых возможностей

Жизнь после выхода на пенсию часто связывают со снижением активности. Однако современное общество постепенно меняет это представление, что подтверждают реальные жизненные истории. Одним из таких примеров является Кенжеболат Бапишев. Ему 71 год. Более 30 лет он посвятил образованию и развитию социальной сферы. Свою трудовую деятельность опытный специалист начинал учителем сельской школы.

Фото: из личного архива Кенжеболата Бапишева

— Вообще я — учитель физики. После окончания университета устроился на работу в Ивановскую школу Аккольского района Акмолинской области (в то время Целиноградская область). Работал заместителем по учебной и воспитательной работе, затем директором средней школы. Позднее возглавлял медико-социальное учреждение для пожилых людей и лиц с инвалидностью в городе Астане, — рассказывает он.

С выходом на пенсию К. Бапишев объединил педагогический и управленческий опыт с социальной работой.

— В 2019 году я работал в институте травматологии. Был председателем совета ветеранов Байконурского района. Затем вышел на пенсию. Сейчас в Астане я возглавляю Центр социального обслуживания по Сарыаркинскому району. Мы занимаемся социализацией пенсионеров. Это и дополнительный доход, и возможность не выпадать из общества, — говорит пенсионер.

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

Еще один пример активной жизни после выхода на пенсию — история жительницы города Алматы Маржан Жакыповой. Ей 69 лет. Она родилась в Павлодарской области, у женщины пятеро детей. Всю жизнь была близка к творчеству и искусству. После выхода на пенсию она освоила новую профессию и нашла себя в цифровом пространстве. Сегодня пенсионерка занимается мобилографией и известна как активный создатель контента в социальных сетях.

— Когда мои внуки показали мне TikTok, я поняла, что это новый способ показать себя с другой стороны, — говорит она.

Смартфон, подаренный детьми, стал началом нового этапа в ее жизни. Она с успехом освоила видеомонтаж и начала регулярно публиковать контент в социальных сетях. Сейчас ее видео широко распространяются в TikTok. Маржан Жакыпова не ограничилась любительским уровнем и уже участвует в профессиональных проектах: снимается в рекламных роликах и дает интервью для подкастов на YouTube.

— Я хочу, чтобы мои сверстники не боялись нового, обращались за помощью к молодежи и продолжали искать возможности. Мир возможностей безграничен, — говорит она.

Как видно, образ жизни пенсионеров в Казахстане постепенно меняется. Сегодня это уже не только группа, нуждающаяся в социальной поддержке, это активные участники рынка труда, общества и даже цифрового пространства.