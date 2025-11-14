Узбеки и казахи — братские народы, объединенные историей, культурой и дружбой — гендиректор агентства «УзА»

По словам Абдусаида Кучимова, Узбекистан и Казахстан — два народа, две нации, два государства, объединенные общим языком, душой, верой, культурой и обычаями. Он отметил, что страны настолько похожи, словно созданы по одному образцу, а протянувшаяся на тысячи километров общая граница еще больше сближает народы.

— Трудолюбивые народы обоих государств пасут многочисленные стада овец и крупного рогатого скота в горах, на холмах и бескрайних степях, выращивают плодоносящие, словно райские, сады, сеют пшеницу, возделывают хлопок и шелк, из которых ткут красивые ткани и шьют красивые нарядные одежды, — сказал Абдусаид Кучимов.

Он отметил, что казахи и узбеки с древних времен жили по соседству, в мире и согласии.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

— Каждый узбек, приезжая в Казахстан, непременно посещает в Туркестане мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави, возведенный по велению великого полководца Амира Темура, а также расположенные рядом усыпальницы казахского бия Абулхаир-хана, известного как Узбек-хан, и его супруги, дочери Мирзо Улугбека — Рабии Султан Бегим. А наши казахские братья, приезжающие в Узбекистан, посещают могилу одного из трех великих биев Казахстана — Толе би из Старшего жуза, покоящегося в мавзолее Калдыргач-бий Шайхантахурском районе Ташкента, — рассказал он.

Фото: central-asia.guide

Кучимов подчеркнул, что испокон веков страны связывают прочные духовные и культурные ценности. Он отметил, что каждый узбек, отправляясь в священный Хадж, прежде всего совершает паломничество к мавзолею Имама аль-Бухари под Самаркандом и к могиле Ходжи Ахмеда Яссави в Яссы — современном Туркестане.

— В древности у нас были общие ханы и правители — такие как Шейбани-хан и Абулхаир-хан. В новейшее время сохранились теплые воспоминания о дружбе выдающихся государственных деятелей — Динмухамеда Кунаева и Шарафа Рашидова. Эти связи достойно продолжили первые президенты Казахстана и Узбекистана — Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов. Помнится, Динмухамед Кунаев приезжал в Джизак на торжества по случаю 75-летия Шарофа Рашидова. Во время обсуждения в Москве вопроса о запуске Мурунтауского золотого рудника лидеры двух республик представили такие весомые аргументы, что сумели добиться открытия одного из крупнейших в мире месторождений золота именно в Узбекистане. Благодаря их взаимной поддержке Узбекистан получил мощный импульс в развитии золотодобычи, а Казахстан добился масштабного освоения уникального стратегического металла — урана, — вспоминает он.

Кучимов напомнил о Великом пути Амира Темура, соединяющем два народа.

— Каждый узбек и казах, хорошо знакомый с историей региона, знает о знаменитом пути, подобном Великому шелковому — «Шоссе Темура». Этот путь начинался в городе Отраре на юге Казахстана и, проходя через Туркестан, Шымкент и Ташкент, вел до Самарканда, соединяя два братских народа. Именно по нему 620 лет назад тело великого Амира Темура, скончавшегося в Отраре, было доставлено караваном в Самарканд и погребено в мавзолее Гур-Эмир. Этот путь, протянувшийся почти на полтысячи километров и проходящий через десятки городов и поселков, до сих пор называют Великим путем Амира Темура. Вдоль него возведены аллеи, установлены памятники полководцу, названы чайханы, жилые комплексы и дворцы культуры в честь нашего великого предка, — говорит Абдусаид Кучимов.

Кучимов подчеркнул, что народы двух стран славятся своей богатой и вкусной кухней.

— Казы, карта, хасип, бешбармак — излюбленные блюда, а кумыс, шубат, айран, курт — напитки, придающие силу и бодрость. Жители Шымкента, особенно молодежь, охотно преодолевает сотни километров, чтобы посидеть на берегу Анхара, отведать чай из самовара и насладиться ташкентским пловом на семейных торжествах. А ташкентцы, в свою очередь, с удовольствием приезжают в Шымкент, чтобы попробовать кумыс и шубат, — отметил он.

Он добавил, что узбеки любят талантливых казахских певцов, как своих собственных. А веселая узбекская музыка и мелодичные голоса певцов постоянно звучат на свадьбах и праздниках в Казахстане.

Говоря о сотрудничестве на международной арене, генеральный директор агентства «УзА» подчеркнул, что Узбекистан и Казахстан выступают единым фронтом не только в общественной и внутренней жизни, но и на международной арене. Это находит отражение в согласованной позиции при выборах в таких авторитетных организациях, как ООН, Всемирная торговая организация, а также в рамках консультативных встреч лидеров региона и формата «Центральная Азия плюс».

— В последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном увеличился вдвое, количество совместных предприятий выросло в пять раз, постоянно растут объемы грузоперевозок, реализуются крупные проекты кооперации. Перед правительствами поставлена задача довести объем взаимного товарооборота и услуг до 10 миллиардов долларов. Только за прошлый год был сформирован портфель новых соглашений и контрактов на сумму 7 миллиардов долларов для развития промышленной кооперации, — подчеркнул Абдусаид Кучимов.

Ключевую роль в поступательном развитии отношений, по его мнению, играет твердая политическая воля лидеров государств и их искренне дружественные отношения.

Фото: Акорда

— Особенно стоит отметить визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан 7–9 августа 2024 года, который поднял отношения двух стран на новый уровень, — подчеркнул он.

Он также отметил, что на первом заседании Высшего межгосударственного совета под председательством Президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева стороны с удовлетворением отметили принятие Программы стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Казахстаном на 2024–2034 годы — документа, ставшего отправной точкой нового этапа дружбы и добрососедства.

В рамках визита в Астану Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был награжден высшей государственной наградой Казахстана — орденом «Алтын Қыран», которую торжественно вручил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото пресс-службы президента Узбекистана

— Тогда же главы государств торжественно открыли в Астане памятник великому сыну узбекского народа — поэту и мыслителю Алишеру Навои. Шавкат Мирзиёев отметил, что возведение величественного монумента в самом центре столицы Казахстана является ярким подтверждением глубокого уважения казахского народа к братскому Узбекистану. Ведь Великий сын казахского народа, классик казахской литературы, Абай Кунанбаев, памятник которому украшает одну из центральных площадей Ташкента, считал своим учителем Алишера Навои, наряду с другими величайшими поэтами Востока. Творчество Навои и Абая — это поэзия вечности, дружбы, любви и верности. Их философские взгляды являются бесценным источником духовного возвышения наших народов, — отметил Кучимов.

Он также напомним, что в 2020 году покойный казахский поэт Несипбек Айтулы перевел на казахский язык шедевр Алишера Навои — «Хамсу» («Пятерица»), а предисловие к книге было написано лично Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

— На шестой Консультативной встрече лидеров Центральной Азии Шавкат Мирзиёев стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона. 26 августа прошлого года специальным указом Президента группа казахстанских государственных и общественных деятелей была награждена орденом «Дўстлик» Республики Узбекистан за личный вклад в выведение на новый уровень отношений взаимного уважения, доверия, добрососедства и стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, наполнение политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества практическим содержанием и важными инициативами, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги на пути дальнейшего укрепления многовековой дружбы народов наших стран, — сказал Кучимов.

По его словам, беспрецедентно высокий уровень взаимодействия между странами достигнут благодаря регулярному, конструктивному, а главное, ориентированному на практические результаты диалогу их лидеров. Только в текущем году главы Узбекистана и Казахстана в рамках взаимных визитов и международных форумов встречались лично 14 раз, а по телефону беседовали 5 раз. Неофициальная встреча в Алматы, саммиты в Самарканде, Астане и других городах придали двусторонним отношениям новое, стратегическое содержание.

Кучимов упомянул саммит формата C5+1 в Вашингтоне с участием пяти государств Центральной Азии и США, отметив, что он стал новым этапом в развитии отношений региона с Соединенными Штатами.

Фото: Акорда

— Как известно, США являются крупнейшим инвестором в экономику Центральной Азии. Только Казахстан в рамках саммита «C5+1» заключил соглашения на сумму свыше 17 миллиардов долларов, а Узбекистан заявил о намерении инвестировать в экономику США 35 миллиардов долларов к 2028 году и более 100 миллиардов — в течение следующего десятилетия, — подчеркнул он.

Он добавил, что на встрече «C5+1» Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив, направленных на дальнейшее расширение сотрудничества: учреждение действующего на постоянной основе Секретариата, который будет размещаться на ротационной основе в странах-участницах, создание на уровне министров Координационного совета по инвестициям и торговле для обеспечения системного диалога между госучреждениями, компаниями и финансовыми институтами, запуск Фонда «Центральноазиатское инвестиционное партнерство», развитие добычи и глубокой переработки редких минералов, интеграцию готовой продукции в глобальные цепочки поставок, внедрение американских технологий в сельское хозяйство региона, укрепление гуманитарных связей, включая продвижение культурного наследия Центральной Азии в ведущих музеях США.

Генеральный директор НИА Узбекистана отметил слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли ее своеобразного вечного двигателя. Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане».

Фото: Акорда

По словам Кучимова, инвестиционные соглашения, подписанные в Вашингтоне, охватывают широкий спектр сфер — от освоения редкоземельных элементов и закупки самолетов Boeing до поставок сельхозпродукции, производимой в Центральной Азии. Значительная часть инвестиций направляется в развитие нефтегазовой отрасли региона. В частности, планируется активизация деятельности компаний Chevron и ExxonMobil в Казахстане, а также Epsilon Development Company (EDC) и Halliburton в Узбекистане.

— Хотя некоторые государства региона не имеют выхода к морю, Центральная Азия остается важнейшим транспортным узлом. Сотрудничество с США способствует развитию Транскаспийского маршрута, расширению коридора «Восток — Запад», интеграции железнодорожной и портовой инфраструктуры, — отметил Кучимов.

Он подчеркнул, что Вашингтонская встреча также открыла новую страницу сотрудничества в области возобновляемой энергетики, модернизации промышленности, ветровой и солнечной энергетики, технологий хранения энергии и водородных решений. Это позволит странам региона перейти от сырьевой экономики к созданию продукции с высокой добавленной стоимостью, открыть новые рабочие места и укрепить технологическую независимость. Главное, что при этом добавленная стоимость остается в наших странах.

— Человеческий капитал — самая ценная инвестиция. В ближайшем будущем совместно с университетами и научными центрами США будет создана современная образовательная и исследовательская база, формирующая новое поколение специалистов региона. Переговоры саммита «C5+1», несомненно, откроют новые экономические и инвестиционные возможности для Центральной Азии, в том числе для Узбекистана и Казахстана, обеспечат логистическую и энергетическую безопасность, технологическое развитие, модернизацию промышленности и укрепление человеческого потенциала. Эти шаги соответствуют стратегии открытого и прагматичного развития региона. Не случайно Президент Дональд Трамп особо подчеркнул значение Центральной Азии и дал понять, что в будущем Белый дом проявит к региону еще больший интерес, — сказал он.

Генеральный директор НИА «УзА» уверен, что традиционная дружба двух великих государств Центральной Азии — Казахстана и Узбекистана, несомненно, поднимет отношения между Новым Казахстаном и Новым Узбекистаном на еще более высокий уровень.