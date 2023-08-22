Уйдет ли АрселорМиттал из Казахстана – комментарий вице-премьера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра -министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос по поводу ухода компании «АрселорМиттал» из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Политическое решение (по уходу Миттала из Казахстана – В.), я думаю, есть. Поэтому будем работать», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

Между тем, вице-премьер не стал комментировать появившуюся в сети информацию о передаче собственности «АрселорМиттал» российской компании «Северсталь».

«Этим вопросом занимается непосредственно Роман Скляр. Если каждый будет на своем уровне комментировать некомпетентно, это будет неправильно. Тем более, может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже было сделано», - отметил Е. Жамаубаев.

Ранее в Казахстанской Конфедерации труда призвали Правительство пересмотреть договор с «АрселорМиттал» вплоть до разрыва отношений.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Также 18 августа нашли тело третьего горняка. 19 августа, стало известно о том, что найдены тела четвертого и пятого шахтеров.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске. Двоих пострадавших при ЧП шахтеров скоро выпишут из больницы.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Министр по ЧС назвал предварительную причину происшествия на шахте. По его словам, горела транспортерная лента. На данный момент в шахте ведутся работы по сдерживанию пожара.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

19 августа Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.