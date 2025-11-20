Уволены все ответственные лица после родов 14-летней школьницы в Актобе

В Актобе четырнадцатилетняя школьница родила ребенка, и в результате этого происшествия все должностные лица, отвечавшие за данную сферу, лишились своих постов.

— После произошедшего мы начали искать ответ на вопрос, почему такое произошло. Мы провели собственное расследование. Несколько сотрудников были уволены. Меры были приняты в отношении всех работников, имеющих отношение к ситуации, начиная с руководителя районного отдела образования. Однако увольнением дело не ограничится. Необходимо обеспечить системный и постоянный контроль. Имеется центр «Жан ахуал», финансирование выделено. Его специалисты обладают возможностями для всесторонней помощи. Будущее ребенка чрезвычайно важно. Было принято согласованное решение и с ее родителями. Сейчас школьницу перевели в другое место, — заявил аким Актюбинской области Асхат Шахаров на площадке службы центральных коммуникаций.

Напомним, в Уилском районе Актюбинской области ученица девятого класса стала матерью. О ее беременности не знал никто. Даже три медицинских осмотра не выявили этот факт. Полиция задержала и взяла под стражу подозреваемого. Им оказался мужчина старше шестидесяти лет, супруг бабушки.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области возбуждено уголовное дело после родов школьницы.