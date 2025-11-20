РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Уволены все ответственные лица после родов 14-летней школьницы в Актобе

    Руководитель отдела образования Уилского района также подал в отставку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Freepik

    В Актобе четырнадцатилетняя школьница родила ребенка, и в результате этого происшествия все должностные лица, отвечавшие за данную сферу, лишились своих постов.

    — После произошедшего мы начали искать ответ на вопрос, почему такое произошло. Мы провели собственное расследование. Несколько сотрудников были уволены. Меры были приняты в отношении всех работников, имеющих отношение к ситуации, начиная с руководителя районного отдела образования. Однако увольнением дело не ограничится. Необходимо обеспечить системный и постоянный контроль. Имеется центр «Жан ахуал», финансирование выделено. Его специалисты обладают возможностями для всесторонней помощи. Будущее ребенка чрезвычайно важно. Было принято согласованное решение и с ее родителями. Сейчас школьницу перевели в другое место, — заявил аким Актюбинской области Асхат Шахаров на площадке службы центральных коммуникаций.

    Напомним, в Уилском районе Актюбинской области ученица девятого класса стала матерью. О ее беременности не знал никто. Даже три медицинских осмотра не выявили этот факт. Полиция задержала и взяла под стражу подозреваемого. Им оказался мужчина старше шестидесяти лет, супруг бабушки.

    Ранее сообщалось, что в Актюбинской области возбуждено уголовное дело после родов школьницы.

    Теги:
    Беременность Образование Акимат Несовершеннолетние Асхат Шахаров Актобе Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают