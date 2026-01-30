Уволен сельский аким за предоставление территории парка под строительство в Атырауской области

Согласно информации, распространенной областной прокуратурой, акимат Махамбетского сельского округа, без учета закона и генерального плана, был готов вырубить зеленые насаждения на площади 2 гектара.

— Это решение противоречит требованиям Экологического и Земельного кодексов. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора незаконное решение утратило силу, заместитель акима Махамбетского района, руководители районных отделов земельных отношений и строительства, руководитель Махамбетского районного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» привлечены к дисциплинарной ответственности. Допустивший нарушение законности аким Махамбетского сельского округа освобожден от должности, — сообщил прокурор Махамбетского района Адилет Нурбаев.

Как говорят представители правоохранительных органов, благодаря этим мерам сохранена экосистема района и важность программы «Таза Қазақстан».

