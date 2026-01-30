РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:15, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Уволен сельский аким за предоставление территории парка под строительство в Атырауской области

    Акимат Махамбетского сельского округа Махамбетского района Атырауской области принял решение о предоставлении территории парка под строительство нового здания для отдела полиции, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    Новые госуслуги в сфере земельных отношений запущены на eGov.kz
    Фото: МСХ РК

    Согласно информации, распространенной областной прокуратурой, акимат Махамбетского сельского округа, без учета закона и генерального плана, был готов вырубить зеленые насаждения на площади 2 гектара.

    — Это решение противоречит требованиям Экологического и Земельного кодексов. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора незаконное решение утратило силу, заместитель акима Махамбетского района, руководители районных отделов земельных отношений и строительства, руководитель Махамбетского районного филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» привлечены к дисциплинарной ответственности. Допустивший нарушение законности аким Махамбетского сельского округа освобожден от должности, — сообщил прокурор Махамбетского района Адилет Нурбаев.

    Как говорят представители правоохранительных органов, благодаря этим мерам сохранена экосистема района и важность программы «Таза Қазақстан».

    Ранее сообщалось о том, что поддельные решения акиматов использовали для получения земель в Алматинской области.

    Теги:
    Атырауская область Земельный участок Прокуратура Акимы
    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Сейчас читают