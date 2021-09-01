Увеличить уровень минимальной зарплаты поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить уровень минимальной заработной платы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что назрела необходимость пересмотра уровня минимальной заработной платы. Это, с одной стороны важнейший макроиндикатор, с другой стороны – показатель, понятный каждому», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании Палат Парламента.

Президент напомнил, что размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года.

«Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение - с 1 января 2022 увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тысяч до 60 тысяч тенге. Данная мера напрямую коснется более одного миллиона человек, а косвенно всех трудящихся», - заключил Глава государства.